Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanında

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında karşı karşıya geleceği Aytemiz Alanyaspor ile Süper Lig tarihinde 6. kez mücadele edecek. Bu maçlarda Kasımpaşa’nın 3 galibiyeti bulunurken, Alanyaspor ise 2 kez kazandı.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka ile iki ekip Süper Lig’de 6. kez kozlarını paylaşmış olacak. Kasımpaşa, ligde geride kalan 22 haftada 9 galibiyet 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladığı 29 puanla 8. sırada yer alırken, Akdeniz ekibi ise 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor.

Paşa galibiyete hasret

Son 5 haftada oynadığı maçlardan puansız ayrılan Kasımpaşa, son 8 haftada 1 galibiyet 7 mağlubiyetlik bir istatistik ortaya çıkardı. Lacivert-beyazlı ekip, Alanya deplasmanında 3 puan hedefiyle sahaya çıkarak, mağlubiyet serisinden kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Mustafa Denizli’nin öğrencileri, Alanyaspor müsabakasından 3 puanla ayrılıp, çıkış yakalamanın peşinde.

Paşa’da tek eksik

Kasımpaşa’da sakat futbolcu bulunmazken, orta sahanın deneyimli oyuncusu David Pavelka kart cezalısı. Alanya deplasmanında takımını yalnız bırakacak olan Pavelka’nın yerine Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin Tarkan Serbest’e forma şansı vermesi bekleniyor. Pavelka’nın yanı sıra lacivert-beyazlılarda 3 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tarkan Serbest, Ben Youssef ve Koita Alanyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 24. haftada oynanacak olan Trabzonspor maçında sahada olamayacak.

Düdük Abdulkadir Bitigen’de

Bahçeşehir Okullar Stadı’nda yarın saat 16.00’da oynanacak mücadelede hakem Abdülkadir Bitigen görev alacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Ali Saygın Ögel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.