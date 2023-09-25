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Spor Kasımpaşa 3 büyüklerden sonra en başarılı İstanbul takımı!
Spor

Kasımpaşa 3 büyüklerden sonra en başarılı İstanbul takımı!

Yeniakit Publisher
2023-09-25 21:25:00 -
Kasımpaşa 3 büyüklerden sonra en başarılı İstanbul takımı!

Trendyol Süper Lig'de "3 büyükler" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş dışındaki 5 İstanbul takımı arasında lige en iyi başlangıcı Kasımpaşa yaptı. Lacivert-beyazlılar 9 puan toplarken 6 maç sonunda yalnızca 1 yenilgi aldı.

Adana Demirspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek bu sezonki 2. galibiyetine imza atan Kasımpaşa, 6 maç sonunda hanesine 9 puan yazdırmayı başardı. Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından ligin en çok gol atan 2 takımından birisi olan lacivert-beyazlı ekip, 3 büyükler dışında kalan 5 İstanbul takımı arasında lige en iyi başlayan takım oldu. Sezona MKE Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Kasımpaşa; Hatayspor ve Pendikspor beraberliklerinin ardından iç sahada Trabzonspor'a 5-1 kaybetmişti. Bu maçın ardından Corendon Alanyaspor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Kemal Özdeş'in öğrencileri, hafta sonunda sahasında Adana Demirspor'u 2-1'le geçerek puanını 9 yaptı. Geride kalan 6 maçta rakip filelere 10 gol atan Kasımpaşa, ligin en golcü takımlarından birisi olurken, kalesinde gördüğü 12 golle Süper Lig'de en fazla gol yiyen 3 takımdan birisi oldu.

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