Kasımpaşa-1461 Trabzon maç sonucu:
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.ele turu heyecanı yaşanıyor. Tek maçlık sisteme göre oynanan turun ilk maçında Kasımpaşa ile 1461 Trabzon karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa, 1461 Trabzon'u konuk etti. Peki, Kasımpaşa maçı ne oldu ÖZETİ!
Kasımpaşa-1461 Trabzon maç sonucu:
Kasımpaşa, 1461 Trabzonspor'u 6-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
7. dakikada Hajradinovic'in ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Ali Sühan Demirel'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
8. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ali Sühan Demirel'in pasında penaltı noktası yakınında topu alan Aytaç Kara'nın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0
26. dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Tirpan, çalımlarla ceza sahasın girdi. Bu oyuncuya yapılan müdahale sonrasında hakem pozisyonu avantaja bırakırken, boşta kalan topu Hajradinovic filelere gönderdi. 3-0
32. dakikada sol kanatta topla buluşan Petretta'nın ceza sahası içine yerden gönderdiği ortada boş pozisyondaki Aytaç Kara vurdu ve farkı 4'e çıkardı. 4-0
41. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Ali Sühan'da kaldı. Hajradinovic'le verkaç yapan bu futbolcu, kaleciyi geçip topu boş kaleye gönderdi. 5-0
66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Selim Dilli, sol çaprazda müsait pozisyondaki Fall'a çıkardı. Rakibinden sıyrılan bu futbolcu plase bir vuruşla 6. golü attı. 6-0
88. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fuat Bavuk'unn penaltı noktasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Atalay Yıldırım, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 6-1