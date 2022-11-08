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Spor Kasımpaşa-1461 Trabzon maç sonucu:
Spor

Kasımpaşa-1461 Trabzon maç sonucu:

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.ele turu heyecanı yaşanıyor. Tek maçlık sisteme göre oynanan turun ilk maçında Kasımpaşa ile 1461 Trabzon karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-11-08 15:29:00 -
Kasımpaşa-1461 Trabzon maç sonucu:

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa, 1461 Trabzon'u konuk etti. Peki, Kasımpaşa maçı ne oldu ÖZETİ!

Kasımpaşa-1461 Trabzon maç sonucu:

Kasımpaşa, 1461 Trabzonspor'u 6-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

7. dakikada Hajradinovic'in ara pasında sağ taraftan defansın arkasına sarkan Ali Sühan Demirel'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

8. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Ali Sühan Demirel'in pasında penaltı noktası yakınında topu alan Aytaç Kara'nın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

26. dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Tirpan, çalımlarla ceza sahasın girdi. Bu oyuncuya yapılan müdahale sonrasında hakem pozisyonu avantaja bırakırken, boşta kalan topu Hajradinovic filelere gönderdi. 3-0

32. dakikada sol kanatta topla buluşan Petretta'nın ceza sahası içine yerden gönderdiği ortada boş pozisyondaki Aytaç Kara vurdu ve farkı 4'e çıkardı. 4-0

41. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top Ali Sühan'da kaldı. Hajradinovic'le verkaç yapan bu futbolcu, kaleciyi geçip topu boş kaleye gönderdi. 5-0

66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Selim Dilli, sol çaprazda müsait pozisyondaki Fall'a çıkardı. Rakibinden sıyrılan bu futbolcu plase bir vuruşla 6. golü attı. 6-0

88. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fuat Bavuk'unn penaltı noktasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Atalay Yıldırım, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 6-1

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