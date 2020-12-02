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Ekonomi Kasımda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi
Ekonomi

Kasımda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 698 milyon 269 bin dolarlık ihracata imza attı - Kasımda en fazla ihracat artışı yüzde 37,7 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:22:10 -
Kasımda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 698 milyon 269 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, kasımda 2 milyar 698 milyon 269 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 638 milyon 294 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 523 milyon 645 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Kasım ayında en fazla ihracat artışı yüzde 37,7 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76'sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 1,1 artışla 12 milyar 222 milyon 166 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 14,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 1,7 azalışla 2 milyar 313 milyon 169 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda yüzde 16,9 yükselişle 433 milyon 404 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.


- En çok Almanya'ya ihracat yapıldı


Geçen ay ilk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 50, ilk 20 ülkede ise bu pay yüzde 67 oldu.

Söz konusu dönemde ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1 milyar 511 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 93 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 952 milyon dolar ile Irak oldu.

Yılın ilk 11 ayında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke, 14,4 milyar dolar ile Almanya, 10,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 9,1 milyar dolar ile ABD, 8,2 milyar dolar ile Irak, 7,2 milyar dolar ile İtalya oldu.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 il sırasıyla 6 milyar 187 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 319 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 258 milyon dolarla Kocaeli, 861 milyon dolarla İzmir, 710 milyon dolarla Gaziantep oldu.

En dikkat çekici artışlar ise yüzde 89 artışla 23 milyon dolara ulaşan Kastamonu, yüzde 69 artışla 26 milyon dolar ihracat yapan Karabük, yüzde 51 artışla 28 milyon dolarlık ihracata imza atan Osmaniye’de oldu.

Miktar bazında ihracat, kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 14 milyon ton olarak gerçekleşirken, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak 139 milyon ton oldu.


- Parite etkisi 452 milyon dolar


Son dönemde paritedeki artışın etkisi ihracata pozitif yansıdı. Kasım ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 452 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 965 milyon dolar oldu.

TİM verilerine göre, 2019-2020 Kasım ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 KASıMSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20192020Değişim ('20/'19) Pay(20) (%)2018 - 20192019 - 2020Değişim ('20/'19) Pay(20) (%)
I. TARIM2.353.3162.313.169-1,714,423.194.25524.032.4743,614,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.617.0101.562.290-3,49,715.211.62216.117.9946,09,6
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 620.370612.403-1,33,86.751.7567.161.4436,14,3
Yaş Meyve ve Sebze 331.627371.60212,12,32.192.2942.676.14322,11,6
Meyve Sebze Mamulleri 139.252165.00218,51,01.548.9001.660.5637,21,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 151.255154.8992,41,01.420.4081.396.314-1,70,8
Fındık ve Mamulleri 264.184156.126-40,91,02.006.0071.961.022-2,21,2
Zeytin ve Zeytinyağı 25.25825.232-0,10,2288.998267.774-7,30,2
Tütün 75.95768.067-10,40,4899.556891.619-0,90,5
Süs Bitkileri ve Mam.9.1078.960-1,60,1103.705103.117-0,60,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER215.149228.0776,01,42.517.9112.397.855-4,81,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller215.149228.0776,01,42.517.9112.397.855-4,81,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ521.157522.8030,33,25.464.7225.516.6250,93,3
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri521.157522.8030,33,25.464.7225.516.6250,93,3
II. SANAYİ12.094.49312.222.1661,176,0137.758.783125.876.768-8,675,3
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.050.2091.068.1171,76,612.126.22310.995.669-9,36,6
Tekstil ve Hammaddeleri674.307705.8644,74,47.942.9737.116.503-10,44,3
Deri ve Deri Mamulleri 124.237104.496-15,90,61.685.0601.337.873-20,60,8
Halı 251.664257.7582,41,62.498.1902.541.2931,71,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.813.1591.638.294-9,610,220.277.95618.279.809-9,910,9
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.813.1591.638.294-9,610,220.277.95618.279.809-9,910,9
C. SANAYİ MAMULLERİ9.231.1259.515.7553,159,1105.354.60496.601.291-8,357,8
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.537.1681.523.645-0,99,517.676.16816.814.918-4,910,1
Otomotiv Endüstrisi2.690.1392.698.2690,316,830.521.31425.290.238-17,115,1
Gemi ve Yat162.196223.26637,71,4969.7411.298.03633,90,8
Elektrik Elektronik1.013.0351.112.6319,86,911.219.49610.809.889-3,76,5
Makine ve Aksamları682.990694.5211,74,37.754.7877.449.587-3,94,5
Demir ve Demir Dışı Metaller 689.664763.21610,74,78.079.8298.107.8940,34,9
Çelik989.8971.227.73324,07,614.141.68412.420.899-12,27,4
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri301.613319.1765,82,03.478.1143.686.8516,02,2
Mücevher376.584312.331-17,11,94.056.4253.757.614-7,42,2
Savunma ve Havacılık Sanayii360.283191.547-46,81,22.705.5202.288.684-15,41,4
İklimlendirme Sanayii419.045440.3325,12,74.638.0444.567.246-1,52,7
Diğer Sanayi Ürünleri8.5129.0876,80,1113.481109.434-3,60,1
III. MADENCİLİK370.700433.40416,92,74.315.6804.161.835-3,62,5
Madencilik Ürünleri370.700433.40416,92,74.315.6804.161.835-3,62,5
T O P L A M (TİM*)14.818.51014.968.7391,093,0165.268.717154.071.077-6,892,2
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı1.424.1401.118.802-21,47,014.822.98213.019.760-12,27,8
GENEL İHRACAT TOPLAMI16.242.65016.087.540-1,0100,0180.091.699167.090.837-7,2100,0
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