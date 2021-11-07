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Ekonomi Kasım kampanyaları için geri sayım başladı
Ekonomi

Kasım kampanyaları için geri sayım başladı

Trendyol, yılın en büyük kampanyaları olan “Süper İndirim Günleri” ve “Efsane Günler” ile milyonlarca ürünü avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluştururken, satıcılarının da işlerini büyütmelerine katkı sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 21:46:00 -
Kasım kampanyaları için geri sayım başladı

Kasım kampanyaları için geri sayım başlatan Trendyol, kampanya döneminde artan iş hacmine yönelik olarak 3 bini aşkın ek istihdam oluşturdu. Trendyol, “Süper İndirim Günleri”, “Efsane Günler” kampanyaları ile cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya milyonlarca ürünü avantajlı fiyatlarla sunacak. Platform, bu yıl ilk kez Hızlı Market, Yemek ve ikinci el uygulaması Dolap’a özel kampanyaları da müşterileriyle buluşturacak.

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