Kasım Güler kimdir? Kasım Güler yakalandı mı?
Son dakika haberi: Kasım Güler nerede yakalandı? Türkiye hem terör örgütü PKK hem de bir diğer terör örgütü DEAŞ’a darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. Kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın sözde "Türkiye sorumlusu" Kasım Güler, MİT’in Suriye’deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Peki Kasım Güler kimdir? Kasım Güler nerelidir?
Kırmızı kategoride aranan DEAŞ’ın sözde "Türkiye sorumlusu" Kasım Güler, MİT’in Suriye’deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi. DEAŞ’ın, kırmızı kategoride aranan sözde Türkiye sorumlusu Ebu Usame el Türki Kod adlı Kasım Güler, MİT’in Suriye’de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanıp, Türkiye’ye getirildi.
Silah ve patlayıcılarla birlikte Türkiye’ye illegal yollardan geçerek sansasyonel eylem planladığı öğrenilen terörist Güler, MİT tarafından Suriye’de tespit edildi. Güler takibe alındı ve başarılı bir operasyonla Türkiye’ye getirildi. Kırmızı kategoride aranıp yakalanan ilk DEAŞ mensubu olan Güler’in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler çıktı.
Terörist Kasım Güler’in mal varlığı dondurulmuştu
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi örgütlerle bağlantılı oldukları tespit edilen 377 kişinin mal varlıkları dondurulmuştu. Listede terörist Kasım Güler'in de ismi yer almıştı. Terör örgütü DEAŞ üyesi olan Van Erciş nüfusuna kayıtlı Kasım Güler’in de mal varlıkları dondurulmuştu.