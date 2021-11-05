  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kasım ayı balıkları neler? Kasım ayında hangi balıklar yenir?
Yaşam

Kasım ayı balıkları neler? Kasım ayında hangi balıklar yenir?

Kasım ayı balıkları neler | Sağlıklı bir beslenme için uzmanlar haftada en az 3 gün balık tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Kasım ayıyla birlikte pek çok kişi hangi balıkların bu ayda tüketilebileceğini araştırmaya başladı. Peki, kasım ayında hangi balık yenir?

Yeniakit Publisher
2021-11-05 11:06:00 -
Kasım ayı balıkları neler? Kasım ayında hangi balıklar yenir?

Balık tam bir şifa deposudur. Sağlıklı bir beden için haftada en az 2-3 gün balık tüketilmelidir.

Balığın faydaları nelerdir?

Balık iyi bir o Omega3  deposudur.

Balık içerdiği yağ asitleri sayesinde bağışıklığı güçlendirir.

İyot yönünden zengin olan balık zeka gelişimine katkı sağlar.

Balık kalp ve damar sağlığı için son derece önemlidir.

Kılçığı ile yenilebilen küçük balıklar kalsiyum açısından zengindir bu da kemikleri güçlendirir.

Düzenli olarak balık tüketenlerde Alzheimer riski de azalıyor.

Düzenli balık tüketenlerde diyabet riski azalıyor. 

Balık; B1, B2, B6, B12, D ve K vitamini yönünden zengindir.

Kasım ayı balıkları neler? Kasım ayında hangi balıklar yenir?

Kasım ayında tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanır palamut ise azalmaya başlar. İstavrit yine yerini korurken uskumru için en güzel mevsimdir.

Pastırma sıcağı ne? Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor kaç gün?
Pastırma sıcağı ne? Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor kaç gün?

Yaşam

Pastırma sıcağı ne? Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor kaç gün?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Kumdalı'nın hedef aldığı takkeli çalışan yaşananları anlattı: Özrü kabahatinden büyük
Gündem

CHP'li Kumdalı'nın hedef aldığı takkeli çalışan yaşananları anlattı: Özrü kabahatinden büyük

Kütahya'daki sel felaketinde üstün gayret gösteren belediye çalışanlarına takdir belgesi verildiği törende 28 Şubat artığı CHP Grup Başkanve..
Kılavuzu Kılıçdaroğlu olanın yalanı bitmez! Oda TV'den 'Türk Telekom' yanıltması
Gündem

Kılavuzu Kılıçdaroğlu olanın yalanı bitmez! Oda TV'den 'Türk Telekom' yanıltması

Türk Telekom'un 2018 yılında alacaklı 4 bankaya ait ortak şirkete devredilmesine karşın, hala yabancı şirketin sahipliğinde algısı oluşturan..
Savcı Sayan isyan etti: Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek istiyorlar
Gündem

Savcı Sayan isyan etti: Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek istiyorlar

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği Kürt sorunu Meclis'te çözülür sözlerine ilişkin canlı yayın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay