Balık tam bir şifa deposudur. Sağlıklı bir beden için haftada en az 2-3 gün balık tüketilmelidir.

Balığın faydaları nelerdir?

Balık iyi bir o Omega3 deposudur.

Balık içerdiği yağ asitleri sayesinde bağışıklığı güçlendirir.

İyot yönünden zengin olan balık zeka gelişimine katkı sağlar.

Balık kalp ve damar sağlığı için son derece önemlidir.

Kılçığı ile yenilebilen küçük balıklar kalsiyum açısından zengindir bu da kemikleri güçlendirir.

Düzenli olarak balık tüketenlerde Alzheimer riski de azalıyor.

Düzenli balık tüketenlerde diyabet riski azalıyor.

Balık; B1, B2, B6, B12, D ve K vitamini yönünden zengindir.

Kasım ayı balıkları neler? Kasım ayında hangi balıklar yenir?

Kasım ayında tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanır palamut ise azalmaya başlar. İstavrit yine yerini korurken uskumru için en güzel mevsimdir.