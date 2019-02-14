Kaşıkçı cinayetini nişanlısı anlatıyor Gazeteci Sinan Onuş ve Mehmet Akif Ersoy’un birlikte hazırladığı Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kitapta Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz’in ağzından ifadeler yer alıyor.

Adem Eyüpoğlu İstanbul Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kitaplar çıkmaya devam ediyor. Gazeteci Sinan Onuş ve Mehmet Akif Ersoy’un birlikte hazırladığı kitapta, Kaşıkçı’nın hayatı ve cinayete ilişkin notlar nişanlısı Hatice Cengiz’in ağzından anlatılıyor. Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda vahşice öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın hayatına, mücadelesine ve sırlarına ilişkin detayların anlatıldığı, “Cemal Kaşıkçı” kitabı 5 şubat itibariyle raflardaki yerini aldı.

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