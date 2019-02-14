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Kaşıkçı cinayetini nişanlısı anlatıyor

Gazeteci Sinan Onuş ve Mehmet Akif Ersoy’un birlikte hazırladığı Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kitapta Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz’in ağzından ifadeler yer alıyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:37
Kaşıkçı cinayetini nişanlısı anlatıyor

 Adem Eyüpoğlu  İstanbul 

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kitaplar çıkmaya devam ediyor. Gazeteci Sinan Onuş ve Mehmet Akif Ersoy’un birlikte hazırladığı kitapta, Kaşıkçı’nın hayatı ve cinayete ilişkin notlar nişanlısı Hatice Cengiz’in ağzından anlatılıyor. Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda vahşice öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın hayatına, mücadelesine ve sırlarına ilişkin detayların anlatıldığı, “Cemal Kaşıkçı” kitabı 5 şubat itibariyle raflardaki yerini aldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:37
  1. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
  2. Cemal Kaşıkçı cinayeti
  3. Gazeteci Sinan Onuş
  4. Mehmet Akif Ersoy
  5. Cemal Kaşıkçı
  6. Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu

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