0553 313 94 23

Kaşıkçı cinayeti zora soktu! Selman musluğu açtı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi sonrası dünyanın birçok ülkesinden tepki alan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Pakistan, Hindistan ve Çin'e yönelik on milyarlarca dolarlık yatırım vaadinde bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 14:53
Kaşıkçı cinayeti zora soktu! Selman musluğu açtı

Fransa, İngiltere ve ABD gibi ülkelerin başkentlerinde 2018 boyunca "Suud'u dönüştürecek reformcu genç prens" sıfatıyla kırmızı halıda devlet başkanları düzeyinde ağırlanan, gazetelerde manşetleri süsleyen Bin Selman, gazeteciCemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle zor bir kış geçirdi.

Kaşıkçı cinayeti sonrasında Batılı liderlerin başkentlerinde ağırlamaktan kaçındığı Suudi Arabistan Veliahtı, rotasını "on milyarlarca dolar yatırım vaadiyle" doğu ülkelerine çevirdi.

Muhammed bin Selman bu hafta başında Pakistan, Hindistan ve Çin'i kapsayan Asya turuna çıktı.

Pakistan'da ihtişamlı karşılama

Veliaht Prens, Asya turunun ilk durağına ülkesinin geçmişten bugüne yakın ilişkiler içinde olduğu Pakistan'dan başladı.

Prens'in uçağı başkent İslamabad'a yaklaşırken, Pakistan hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı eşlik etti.

Ayrıca ziyaret için İslamabad'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Başkentte toplu taşıma sistemi durduruldu ve hava sahası da Muhammed Bin Selman'ın uçağının iniş ve kalkışında trafiğe kapatıldı.

İslamabad'da 21 pare top atışıyla karşılanan Bin Selman'a Pakistan'ın en yüksek devlet nişanı takdim edildi.

Suudi Veliaht, İslamabad'da toplam 20 milyar dolar değerinde yatırım öngören anlaşmalar imzalarken, Pakistan için hac kotasını da 184 binden 200 bine yükseltti. Bin Selman ayrıca ülkesindeki 2 bine yakın Pakistanlı mahkumu affetti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Veliaht Prens'e Suudi Arabistan'daki 2,5 milyon Pakistanlıya kendi halkı gibi davranmasını söylediğimde, bana 'Suudi Arabistan'daki büyükelçiniz bizzat benim' dedi." ifadelerini kullandı. Bu sözler Pakistan basınında ve sosyal medyasında övgüyle karşılandı.

Prens'e hediye: Altın kaplamalı otomatik tüfek

Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sencrani, Muhammed bin Selman'a altın kaplamalı Alman yapımı makineli tüfek hediye etti.

Yerel basına göre, Pakistan senato heyeti tüfeğin yanı sıra Prens'in bir portresini de kendisine bizzat takdim etti.

Yeni Delhi'ye dolambaçlı yol

Muhammed bin Selman'ın uçağına Pakistan'da savaş uçağı eşlik ederken, Hindistan hava sahasına girişi beklediği ihtişamda olmadı.

Suudi Veliaht, Hindistan'ın savaş halinde olduğu Pakistan'dan gelen uçuşlara hava sahasını kapatması nedeniyle pazartesi akşamı Riyad'a dönerek dolambaçlı yoldan salı akşamı Yeni Delhi'ye ulaştı.

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, Hint makamları İslamabad'da durup doğrudan Hindistan'a gelmelerinin mümkün olmadığını Suudi yetkililere iletti.

Hindistan'da protokolün aksine Başbakan Narendra Modi'nin Veliaht Prens'i uçağının kapısında karşılaması, dolambaçlı yolu telafi etmek istediği şeklinde yorumlandı.

İki ülke arasında "yatırım, turizm, konut, bilgi ve enformasyon" alanlarında beş mutabakat zaptı imzalandı.

Muhammed bin Selman, Yeni Delhi'deki basın toplantısında, iki ülke arasındaki yatırım fırsatlarının 100 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi, ancak bunun nasıl gerçekleşeceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Suudi Arabistan, Hindistan için de yıllık hac kotasını 200 bin kişiye çıkardı.

Son durak dünyanın en büyük enerji tüketicisi Çin

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Asya turunda son durağıysa enerji kaynaklarını çeşitlendirmek isteyen dünyanın en büyük enerji tüketicisi Çin oldu.

Çin Devlet Konseyi Başkan Yardımcısı Han Cıng ile başkent Pekin'de bir araya gelen Suudi Veliaht, Suudi Arabistan-Çin Yüksek Düzeyli İşbirliği Komitesi toplantısına katıldı.

Çin basınına göre, toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin teşvik edilmesinin yanı sıra Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinin iki ülke arasındaki enerji ve altyapı trafiğine katkı yapacak şekilde düzenlenmesi konuları ele alındı.

10 milyar dolarlık rafineri projesi

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Çinli Norinco isimli holdingle Panjin kentinde 10 milyar dolar değerinde rafineri kurulması için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Aramco'dan yapılan yazılı açıklamada, Suud-Çin konsorsiyumuyla kurulan yeni şirketin, günlük 300 bin varil petrol rafine etme kapasiteli bir tesis inşa edeceği aktarıldı.

Anlaşmanın Muhammed bin Selman'ın Asya turu kapsamında imzalandığı belirtildi.

İki ülke arasında geçen yılki toplam ticaret hacminin 63 milyar dolar olduğu, Riyad'ın Pekin'e ihracatının ise geçen yıl 46 milyar dolara ulaştığı kaydediliyor.

Muhammed bin Selman'ın Çin temasları kapsamında Devlet Başkanı Şi Cinping ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:53
  1. prens selman
  2. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu’da belediye çalışanlarına deprem eğitimi
    1. Ordu’da belediye çalışanlarına deprem..
    2. “Clapper sinema ve televizyon..
    3. Yaya geçidinde halay çektiler
    4. ‘Boyun kütletme’ fıtık yapıyor
    5. Tepebaşı’ndan çocuklara moral etkinliği
    6. İstanbul’da polis ekiplerinden ‘Kurt..
    7. Soylu'ya hakaret eden CHP'li hakkında..
    8. Antalyalı turizmci 2019’u fırsat yılı..
    9. Bayırköy’de yatırımlar devam ediyor
    10. Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Ocak..
    11. Kahta’da, Mısır’daki 9 İdama Tepki
    12. 14. Koç Spor Fest Kış Oyunları
    13. İran'da cuma hutbelerinde ekonomi..
    14. Alkışlar Başkan Aktaş’a
    15. Rus resmi makamları açıkladı: ABD..
    16. Kremlin’den Venezuela açıklaması
    17. Başkan adayı Ulusoy: "Avcılar..
    18. Isparta’da kaçak avcılara 20 bin 150..
    19. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018..
    20. ’Suçtan elde edilen mal varlığının..
    21. Başkan Çelik’e 3 mahalleden tam destek
    22. Özel bireyler ilk defa kar gördü
    23. Burdur merkezli 5 ilde FETÖ..
    24. Muallim Rif’at konulu panel düzenlendi
    25. Avusturya’da bir kişiyi öldüren ineğin..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize..
    27. Bafra’da ebru ve taş boyama kursu
    28. AK Parti, MHP ve karakola bomba koyup..
    29. Erdoğan: "Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın..
    30. Yazar Latife Tekin Eskişehirliler ile..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...