0553 313 94 23

‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı

Kaşıkçı cinayetinde Suudi Prens Muhammed bin Selman’ı temize çıkarma planı için kullanılmayı kabul etmeyen “Orta Doğu’nun kiralık katili” olarak anılan Muhammed Dahlan, feci şekilde dayak yedi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:03
‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı

'Ortadoğu'nun kiralık katili' olarak bilinen Filistin asıllı 'devşirme' Muhammed Dahlan, Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Prens Muhammed'i temize çıkarma planı için kullanılmayı kabul etmeyince saldırıya uğradı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'e bağlı çalışan Dahlan, Suudi Prens'in şerefine Dubai'de düzenlenen yat partisine davet edilerek burada Kaşıkçı cinayeti için hazırlanan yeni senaryonun ana oyuncusu olma teklifi aldı.

Yeni Şafak'ın konuştuğu Suud ve Filistinli kaynaklar, Muhammed bin Zayed ile Muhammed bin Selman'ın, Dahlan'a "Kaşıkçı cinayetini planlayan ve planı uygulayan kişi olarak seni ilan etmeye hazırlanıyoruz" dediğini, Dahlan'ın ise Prens'i temize çıkarmak için cinayetin tüm faturasının kendisine kesilmesini kabul etmediğini kaydetti. Kaynaklara göre Dahlan, gergin geçen görüşme sonrası Dubai'deki bir ekip tarafından feci şekilde dövüldü ve boynu kırıldı.

Yoğun koruma altında

İsrail tarafından yıllar önce devşirilen ve BAE Prensi bin Zayed'in desteğiyle Ortadoğu'daki birçok kirli plan için kullanılan Muhammed Dahlan, yat partisindeki arbedenin hemen ardından Dubai'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası Dahlan'a yakın isimler, onun 'yaşanan bir kaza sebebiyle' tedavi altına alındığını duyurdu. Bu açıklamanın birkaç saat sonra yayından kaldırılması dikkat çekti. Konuya ilişkin Yeni Şafak'a bilgi veren Suudi bir kaynak, Dahlan'ın boynunun kırık olduğunu ve hastanede olağanüstü koruma altında tutulduğunu belirtti. Aynı kaynak, Dahlan'ın kimseyle görüştürülmediğini ve önümüzdeki günlerde bu konuda şok gelişmeler yaşanabileceğini ileri sürdü.

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 07:03
  1. selman
  2. Dahlan
  3. kaşıkçı
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'cüler harekete geçti! Yeni hedefleri...
    1. FETÖ'cüler harekete geçti! Yeni..
    2. 'Amansız bir mücadele yürütüyoruz'
    3. ‘Sarı Yelekliler’in bilançosu açıklandı
    4. Başkan Erdoğan Venezuela'da
    5. FETÖ sanıkları hesap veriyor
    6. Almanya İslam’ın olmadığı ‘İslam..
    7. Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü..
    8. ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul..
    9. Meteoroloji yeni uyarı yayımladı!..
    10. Kartal adalar iskelesi açıklarında..
    11. Endonezyalı diplomat Esenboğa'da..
    12. ASELSAN yaptı! Uzay testleri tamamlandı
    13. Fransa'daki olaylarda flaş istek
    14. Hayatının şokunu yaşadı... Markette..
    15. Kafa kafaya feci kaza!
    16. Gece yarısı kanlı saldırı
    17. İşte Cüneyt Çakır'ın derbi raporu
    18. 94 ayrı suç kaydı var... 2500 kişiyi..
    19. KKTC'de 4 büyüklüğünde deprem
    20. Türkiye'den seyahat uyarısı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    İçişleri Bakanı Soylu'dan sert sözler! 'Filmi başa sarmayalım'
    Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile neden sık görüştüğünü açıkladı
    Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile neden sık görüştüğünü açıkladı
    Erdoğan'dan 'Prens Selman' açıklaması: Cevabına inanamadım
    Erdoğan'dan 'Prens Selman' açıklaması: Cevabına inanamadım

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    FETÖ mağdurları evlerini istiyor
    FETÖ mağdurları evlerini istiyor
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'