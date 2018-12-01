0553 313 94 23

Kaşıkçı cinayet ile ilgili İşbirliği çağrısı

İngiltere’den Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin işbirliği çağrısı geldi. İngiliz Başbakan Theresa May’in Arjantin'de görüştüğü Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’dan, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili soruşturmada Türkiye ile tam iş birliği yapmasını telkin ettiği bildirildi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 06:04
Kaşıkçı cinayet ile ilgili İşbirliği çağrısı

İngiltere Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, May’in dün Arjantin’de G20 zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman’la bir araya geldiği duyuruldu.

“Başbakan, Cemal Kaşıkçı’nın kurban gittiği korkunç cinayetin sorumlularından hesap sorulmasının sağlanmasının önemini vurguladı.” ifadesine yer verilen açıklamada, May’in Suudi Arabistan’dan böyle “üzücü bir olayın” yinelenmemesi için gereken adımları atarak güven tesis etmesini istediği kaydedildi.
Açıklamada, May’in, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın 12 Kasım’da Suudi Arabistan’a düzenlediği ziyaretin ardından bu ülkenin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili attığı adımlara işaret ettiği belirtilerek, “Başbakan Suudi Prens bin Selman’ı Türk yetkililerle tam iş birliğine gitmesi ve her iki ülkedeki soruşturmaların da kabul edilebilir bir sonuca ulaşması için teşvik etti.” ifadeleri kullanıldı.

“Sorumlulardan tam hesap sorulabilmesi için gerçekte ne olup bittiğiyle ve kimin sorumlu olduğuyla ilgili tam bir saydamlığa ihtiyaç olduğunu” vurgulayan May’in, bu beklentisini 24 Ekim’de Kral Selman bin Abdülaziz ile yaptığı görüşmede de dile getirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, May’in bin Selman ile görüşmesinde Yemen’deki çatışmanın acilen sona erdirilmesi ve açlıkla karşı karşıya olan milyonlarca insanın durumunun iyileştirilmesi çağrısında bulunduğu da aktarıldı.

Açıklamada, May’in, Suudi Arabistan’dan Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Martin Griffith’e somut destek sağlaması ve Stockholm’de yapılacak müzakerelerde ilerleme sağlanması çağrısı yaptığı da kaydedildi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 06:04
  1. ingiltere
  2. suudi arabistan
  3. cemal kaşıkçı
  4. Türkiye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski ABD Başkanı H. W. Bush hayatını kaybetti
    1. Eski ABD Başkanı H. W. Bush hayatını..
    2. TürkAkım Bulgaristan'dan geçecek
    3. ABD'den Ukrayna askerlerine eğitim
    4. Eski ABD Başkanı George H. W. Bush'un..
    5. Sarı Yelekliler AB kurumları önlerinde
    6. Veliaht Prens Selman ile Trump görüştü
    7. Suudi Arabistan'da askeri..
    8. Liderler yemekte buluştu.....
    9. Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi..
    10. Ödemeyenler ve alacaklılar dikkat... 6..
    11. Hastanede çatışma
    12. Hepsi oradan çıktı... Tam 40 kilo
    13. Bomba iddia... Veliaht Prens Selman..
    14. Yolcu otobüsü şarampole uçtu!
    15. Ortalık savaş alanına döndü.. Arabadan..
    16. Kaşıkçı cinayet ile ilgili İşbirliği..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin'de
    18. Didier Drogba önerdi Galatasaray..
    19. Fenerbahçe'de sürpriz forvet hamlesi!..
    20. Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail..
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış