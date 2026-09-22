Kaşif Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden savcının Zekeriya Öz olduğu ortaya çıktı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki tutuklanma sürecine ait sevk yazısını, dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün imzaladığı ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun aynı yıl Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma ise 2026'da yeniden başlatıldı.

10 Mart 2011 tarihli yazıda Öz, Kozinoğlu'nun tutuklanması talebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğine sevkini istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosunun hazırladığı belgede tutuklama talebi, "silahlı terör örgütüne üye olma" ile "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma" suçlamalarına dayandırıldı.

Yazıda gerekçe olarak suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve suç için öngörülen cezanın üst haddi gösterildi.

Zekeriya Öz 2015'te meslekten ihraç edildi

Ergenekon ve 17-25 Aralık soruşturmalarında görev yapan Öz hakkında ilerleyen süreçte FETÖ/PDY kapsamında soruşturmalar yürütüldü. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Öz'ü 2015 yılında meslekten ihraç etti.

Eski savcı hakkında 17 Aralık soruşturmasına ilişkin çeşitli suçlamalarla dava açıldı. Davada Öz için ağırlaştırılmış müebbet hapis ile çeşitli suçlardan toplam 27 yıl 6 aydan 72 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Öz hakkında 2015 yılında yakalama kararı çıkarıldı. Almanya'ya kaçtığı iddia edilen Öz'ün Türkiye'de devam eden yargı süreçleri bulunuyor; eski savcı firari olarak aranıyor.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırıldı

Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti. Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla, ölüme ilişkin daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun cezaevinde bulunduğu dönemde görev yapan bazı kişiler hakkında adli işlemler gerçekleştirildi.