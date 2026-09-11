Akaryakıta zam geliyor!
Benzinin litre fiyatında 3,20 liralık artış yapılması beklenirken, yeni fiyatların yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Benzinin litre fiyatında 3,20 liralık artış yapılması beklenirken, yeni fiyatların yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.
Petrol fiyatlarının 105 doların üzerinde seyretmesi ve ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki savaşın 2029 sonrasına kadar devam edebileceğine yönelik beklentiler, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor.
Bu gelişmelerin ardından benzinin litre fiyatına 3,20 lira zam yapılması bekleniyor.
Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olması öngörülüyor.
Artışın ardından benzinin litre fiyatının İstanbul'da 80,21 liraya, Ankara'da 81,18 liraya, İzmir'de 81,46 liraya, doğu illerinde ise 82,81 liraya yükselmesi bekleniyor.
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