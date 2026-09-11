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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Akaryakıta zam geliyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akaryakıta zam geliyor!

Benzinin litre fiyatında 3,20 liralık artış yapılması beklenirken, yeni fiyatların yarından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.

#1
Foto - Akaryakıta zam geliyor!

Petrol fiyatlarının 105 doların üzerinde seyretmesi ve ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki savaşın 2029 sonrasına kadar devam edebileceğine yönelik beklentiler, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor.

#2
Foto - Akaryakıta zam geliyor!

Bu gelişmelerin ardından benzinin litre fiyatına 3,20 lira zam yapılması bekleniyor.

#3
Foto - Akaryakıta zam geliyor!

Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olması öngörülüyor.

#4
Foto - Akaryakıta zam geliyor!

Artışın ardından benzinin litre fiyatının İstanbul'da 80,21 liraya, Ankara'da 81,18 liraya, İzmir'de 81,46 liraya, doğu illerinde ise 82,81 liraya yükselmesi bekleniyor.

#5
Foto - Akaryakıta zam geliyor!

#6
Foto - Akaryakıta zam geliyor!

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