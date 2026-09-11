  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kongo'da yangın faciası: 29 öğrenci öldü! Yüzlerce ev kullanılamaz halde Vlahovic'e ceza kesen PFDK kendi ayağını sıktı ASELSAN geleceğin savaş konseptini duyurdu: Türk mühendislerinden tüm dünyayı titretecek mesaj ABD'li Senatörden Yapay Zeka Çağrısı! Merkez Bankası anket sonucunu paylaştı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini Trump şimdi de fetva verdi Bunuı yapanlar cehenneme gidecekmiş Kimsenin yüzüne bakmadığı işe sahip çıktı! 1 ton ürün yetiştiriyor! ABD kavruldu! 132 yılın en sıcak yazı yaşandı Gizli proje resmen başladı, yağmur gibi yağacak! Yılda 5 bin füze üretecek canavar fabrika kuruluyor
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Yıllık 400 bin dolara işçi bulamıyorlar: Ev ve araba ücretsiz gelen yok!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yıllık 400 bin dolara işçi bulamıyorlar: Ev ve araba ücretsiz gelen yok!

Avustralya’nın Queensland bölgesinde yer alan bir kasabanın yönetimi, yıllık 400 bin dolar maaşla çalışacak aile doktoru bulmakta zorlanıyor.

#1
Foto - Yıllık 400 bin dolara işçi bulamıyorlar: Ev ve araba ücretsiz gelen yok!

Avustralya’nın Queensland bölgesinde yer alan sadece 550 nüfuslu Julia Creek kasabası, ilginç bir iş imkanı sunuyor. Kasaba yönetimi, bölgeye gelip kalıcı olarak yerleşecek bir aile hekimi arıyor. Sunulan şartlar ise adeta dudak uçuklatıyor.

#2
Foto - Yıllık 400 bin dolara işçi bulamıyorlar: Ev ve araba ücretsiz gelen yok!

Şehirdeki meslektaşlarının iki katını kazanacak İlanda işe alınacak doktora yıllık yaklaşık 428 bin ABD doları teklif ediliyor. Tutulacak evin kirasından kullanılacak arabaya kadar tüm giderler kasaba tarafından karşılanıyor. Bu rakam, Avustralya'nın büyük şehirlerinde çalışan bir doktorun kazandığının neredeyse iki katına denk geliyor.

#3
Foto - Yıllık 400 bin dolara işçi bulamıyorlar: Ev ve araba ücretsiz gelen yok!

Neden kimse gitmek istemiyor? Kasaba, en yakın hastaneye ve diğer doktorlara saatlerce uzaklıkta, ıssız bir coğrafyada yer alıyor. İşe girecek kişinin kasabanın tek doktoru olması ve gecesi gündüzü olmadan her türlü acil vakaya tek başına müdahale etmesi gerekiyor.

#4
Foto - Yıllık 400 bin dolara işçi bulamıyorlar: Ev ve araba ücretsiz gelen yok!

Daha önce giden doktor çok memnun kalmıştı Benzer bir ilanla 2022 yılında kasabaya taşınan ve iki yıl görev yapan Dr. Adam Louws ise önyargıların yersiz olduğunu düşünüyor. Dört çocuğuyla birlikte kasabada harika zaman geçirdiğini belirten Louws, tamamen ailevi sebeplerden ötürü ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Kasabadaki sıcak insan ilişkilerini ve mesleki tatmini öven eski doktor, yerini alacak cesur bir meslektaşını bekliyor./ kaynak: ensonhaber

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilal Erdoğan Turhan Çömez'i rezil etti! Eli havada kaldı
Gündem

Bilal Erdoğan Turhan Çömez'i rezil etti! Eli havada kaldı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in bir araya geldiği anlar siyaset..
Müştekilerden cinsel ilişki itirafları! Mehmet Akif duruşmasında iğrenç ifadeler
Gündem

Müştekilerden cinsel ilişki itirafları! Mehmet Akif duruşmasında iğrenç ifadeler

İstanbul’da görülen “Mehmet Akif Suç Örgütü” davasının ilk duruşmasında müştekilerin uyuşturucu kullanımı ve cinsel ilişkilere ilişkin ifade..
Çok konuşulacak iddia! Mansur Yavaş Erdoğan'a bakın ne dedi!
Siyaset

Çok konuşulacak iddia! Mansur Yavaş Erdoğan'a bakın ne dedi!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin dikkat ç..
İran füzeleri ABD’nin hava gücünü vurdu! A-10 kanatsız kaldı, 8 F-15 hasar gördü
Gündem

İran füzeleri ABD’nin hava gücünü vurdu! A-10 kanatsız kaldı, 8 F-15 hasar gördü

İran’ın, ABD’nin petrol tankerlerine yönelik saldırılarına misilleme olarak Ürdün’de ABD güçlerinin kullandığı hava üssüne düzenlediği füze ..
Ruhi Çenet’in 70 milyonluk videosunun önünü kim açtı? Yücel Kaya'dan çarpıcı analiz
Gündem

Ruhi Çenet’in 70 milyonluk videosunun önünü kim açtı? Yücel Kaya'dan çarpıcı analiz

Akit yazarı Yücel Kaya, bugünkü köşe yazısında Ruhi Çenet’in ABD’deki Chabad-Lubavitch topluluğunu konu alan yaklaşık 40 dakikalık belgeseli..
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tazminat ödeyecek
Gündem

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tazminat ödeyecek

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle aleyhine toplam 800 bin TL manevi taz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23