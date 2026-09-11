Yıllık 400 bin dolara işçi bulamıyorlar: Ev ve araba ücretsiz gelen yok!
Avustralya’nın Queensland bölgesinde yer alan bir kasabanın yönetimi, yıllık 400 bin dolar maaşla çalışacak aile doktoru bulmakta zorlanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Avustralya’nın Queensland bölgesinde yer alan bir kasabanın yönetimi, yıllık 400 bin dolar maaşla çalışacak aile doktoru bulmakta zorlanıyor.
Avustralya’nın Queensland bölgesinde yer alan sadece 550 nüfuslu Julia Creek kasabası, ilginç bir iş imkanı sunuyor. Kasaba yönetimi, bölgeye gelip kalıcı olarak yerleşecek bir aile hekimi arıyor. Sunulan şartlar ise adeta dudak uçuklatıyor.
Şehirdeki meslektaşlarının iki katını kazanacak İlanda işe alınacak doktora yıllık yaklaşık 428 bin ABD doları teklif ediliyor. Tutulacak evin kirasından kullanılacak arabaya kadar tüm giderler kasaba tarafından karşılanıyor. Bu rakam, Avustralya'nın büyük şehirlerinde çalışan bir doktorun kazandığının neredeyse iki katına denk geliyor.
Neden kimse gitmek istemiyor? Kasaba, en yakın hastaneye ve diğer doktorlara saatlerce uzaklıkta, ıssız bir coğrafyada yer alıyor. İşe girecek kişinin kasabanın tek doktoru olması ve gecesi gündüzü olmadan her türlü acil vakaya tek başına müdahale etmesi gerekiyor.
Daha önce giden doktor çok memnun kalmıştı Benzer bir ilanla 2022 yılında kasabaya taşınan ve iki yıl görev yapan Dr. Adam Louws ise önyargıların yersiz olduğunu düşünüyor. Dört çocuğuyla birlikte kasabada harika zaman geçirdiğini belirten Louws, tamamen ailevi sebeplerden ötürü ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Kasabadaki sıcak insan ilişkilerini ve mesleki tatmini öven eski doktor, yerini alacak cesur bir meslektaşını bekliyor./ kaynak: ensonhaber
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23