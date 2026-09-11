Yıllık 400 bin dolara işçi bulamıyorlar: Ev ve araba ücretsiz gelen yok!

Neden kimse gitmek istemiyor? Kasaba, en yakın hastaneye ve diğer doktorlara saatlerce uzaklıkta, ıssız bir coğrafyada yer alıyor. İşe girecek kişinin kasabanın tek doktoru olması ve gecesi gündüzü olmadan her türlü acil vakaya tek başına müdahale etmesi gerekiyor.