Kaşarın eskisi olur; ülkücünün değil Taha Akyol! Titre ve kendine gel

12 Eylül döneminin ülkücüsü, günümüzün ise hızlı liberali Taha Akyol, yargı ile ilgili mesnetsiz eleştirilerine bir yenisini daha ekledi.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden Ekrem İmamoğlu için verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını gerekçe gösteren Akyol, şimdi de "İktidar bağımsız ve tarafsız yargı istemiyor" herzesini yumurtladı.

"Kaşarın eskisi olur, ülkücünün değil" sözüne rağmen, "ülkücülük" sıfatını rafa kaldıran Akyol, Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar'daki yazısında özetle şunları kaydetti:

"İktidar bağımsız ve tarafsız yargı istemiyor. Vesayet yargısı döneminde Avrupa hukukuna referanslar yaparak, Venedik Komisyonu’nun bağımsız yargı kıstaslarına dayanarak vesayete karşı reformist düzenlemeler yapan bu iktidar, gücünden emin olduğu andan itibaren bu referansların tamamını terk etti.

Aynı Venedik Komisyonu, CB sisteminde yargı bağımsızlığı olmadığını rapor etti. (13 Mart 2017)

İktidarın iki dönemi var: İlk on yıl Avrupa yönünde reformlar, son on yıl Batı modelinden uzaklaşarak otoriterleşme…

AİHM kararlarının bağlayıcı olduğunu Anayasa’nın 90. Maddesine ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 311. Maddesine yazan da bu iktidardır, sonra “AİHM kararları bizi bağlamaz” diyen de bu iktidardır!

Hakimlere coğrafi teminat için aslında kanuna gerek yok. Adalet Bakanı istese, HSK’nın üç beş satırlık bir prensip kararı alıp açıklaması ve uygulaması yeterli olur. Öyle bir genelge vardı, kaldırdılar, Demokles’in kılıcı yargıçlar üzerinde dolaşmaya devam ediyor. Çünkü bağımsız yargı istemiyor bu iktidar."