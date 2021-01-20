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Siyaset Kasapoğlu’ndan, şehit Eren Bülbül'ün kabrine ziyaret
Siyaset

Kasapoğlu’ndan, şehit Eren Bülbül'ün kabrine ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün mezarına ziyarette bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 15:36:00 -
Kasapoğlu’ndan, şehit Eren Bülbül'ün kabrine ziyaret

Ortahisar ilçe merkezindeki Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nin açılışını yapan Kasapoğlu, daha sonra Bülbül'ün Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti. Kasapoğlu, Bülbül'ün kabrine su döktü, kırmızı güller bıraktı. Kabir ziyareti sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Bakan Kasapoğlu, şehidin annesi Ayşe Bülbül'e taziyelerini iletti. Her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Kasapoğlu, Eren Bülbül'ü unutmadıklarını ve unutmayacaklarını söyledi.

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