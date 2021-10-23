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Spor Kasapoğlu'na büyük onur
Spor

Kasapoğlu'na büyük onur

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Mütevelli Heyetine seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 13:58:00 -
Kasapoğlu'na büyük onur

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Mütevelli Heyetine seçildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere Polonya’nın başkenti Varşova’ya ziyaret gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı Witold Banka ile görüştü.

Aynı zamanda WADA Kurucular Kurulu Üyesi olan Bakan Kasapoğlu, Banka ile WADA’daki son gelişmeler ve Türkiye’nin WADA’daki etkinliğinin geliştirilmesine ilişkin konuları ele aldı. Bakan Kasapoğlu ayrıca, Polonya Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Andrzej Krasnicki ve Spordan Sorumlu Devlet Sekreteri Anna Krupka ile sporda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve çalışmaların artırılması üzerine temaslarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, görüşmelerin ardından Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Mütevelli Heyetine seçildiğini açıkladı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Kasapoğlu, “2022 yılı itibarıyla Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA) Mütevelli Heyeti’nde yer alacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sporda dopingle mücadele konusundaki çalışmalarımızı el birliğiyle sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle nazik misafirperverliği için WADA Başkanı Witold Banka’ya teşekkürlerimi sunuyorum.” paylaşımını yaptı.

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