Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli 2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'nın açılışında, Meclis'te yürütülen araştırmalardan hareketle yerel yönetimlerin engelli bireylere yönelik çalışmalarını ve yatırımlarını artırması gerektiğini söyledi. Kasapoğlu, "Belediyeler engelli bireyler için daha fazla çalışmalı" dedi.

Kasapoğlu, Kocaeli'de düzenlenen şampiyonanın açılışında sporcular, antrenörler ve ailelerle bir araya geldi. Şampiyonaya başta Türkiye olmak üzere 38 ülkeden 703 sporcu ve antrenör katıldı.

Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Kasapoğlu, "Spor, spordan da öte çok özel bir güç. Sadece bir müsabaka değil. Sadece fiziksel bir aktivite değil. Çok özel, çok güçlü bir olgu. İçinde emek var, inanç var, alın teri var, mücadele var ve elbette birlik, beraberlik ve kardeşlik var. Spor birleştiren bir güç" dedi.

Sporcuların yanında antrenörlerin ve fedakâr ailelerin de bu buluşmanın önemli bir parçası olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Burada yarışacak her sporcumuzun arkasında uzun bir hazırlık, düzenli çalışma ve büyük bir emek var. Sporcularımızın bu emeğine karşılık bizim sorumluluğumuz da onların daha iyi şartlarda çalışmasını sağlamak, önlerine çıkan güçlükleri, engelleri yok etmektir" diye konuştu.

Komisyon binlerce kişi ve kurumla görüştü

Engelli bireylerin sorunlarının araştırılması amacıyla parlamentoda yürütülen çalışmalar kapsamında binlerce kişi, kurum ve kuruluşla detaylı görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Kasapoğlu, çalışmaların pek çok önemli sonuç ortaya koyduğunu belirterek özellikle iki başlığın altını çizdi. Bunlardan biri spor oldu.

"Sporun engelleri aşma noktasındaki gücü ve katkısı ortada" diyen Kasapoğlu, komisyonda dinledikleri ihtiyaçları günlük hayatta karşılığı olan çözümlere dönüştürmeyi önemsediklerini dile getirdi: "Bir çocuğun havuza ulaşabilmesi, uygun şartlarda eğitim alabilmesi ve bunu düzenli sürdürebilmesi için kurumlarımızın birlikte çalışması gerekiyor. Ailelerimiz bu süreci tek başlarına yürütmek zorunda kalmamalı."

"İnanıyorum ki Los Angeles'ta bunu zirveye taşıyacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde engelli bireylere yönelik önemli hamleler gerçekleştirildiğini söyleyen Kasapoğlu, bu çalışmaların paralimpik sporlardaki başarılara da yansıdığını belirtti. Tokyo ve Paris Paralimpik Oyunları'nda elde edilen güçlü başarılara işaret eden Kasapoğlu, "İnanıyorum ki Los Angeles'ta bunu zirveye taşıyacağız" dedi.

Sporcuların uluslararası başarılarının sporla yeni tanışacak çocuklar için cesaret kaynağı olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Bu ilginin karşılığını verebilmeliyiz. Daha fazla çocuğumuzun yeteneğini keşfetmesine, daha fazla engelli bireyin günlük hayatında spora yer açmasına imkân sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesini örnek gösterdi

Komisyon çalışmalarında altı çizilen ikinci başlığın yerel yönetimler olduğunu söyleyen Kasapoğlu, merkezi hükümetin gerçekleştirdiği hamlelerin yerelde daha güçlü çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Araştırmaların, yerel yönetimlerin bu alanda daha çok çalışması, elini taşın altına daha fazla koyması ve daha büyük yatırımlar yapması gerektiğini gösterdiğini aktardı.

"Bir spor tesisinin kapısının açık olması kadar, her vatandaşımızın o kapıya ulaşabilmesi de önemlidir" diyen Kasapoğlu, ulaşımdan soyunma odasına, eğitim programından antrenör desteğine kadar hizmetin bütününün düşünülmesi gerektiğini, belediyelerin engelli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını doğrudan dinleyerek bu alanlarda önemli çözümler üretebileceğini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu alandaki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kasapoğlu, "Ben bu noktada Kocaeli'de Büyükşehir Belediyemizin bu işin ilerisinde olduğunu gördüm. O yüzden Kocaeli'ni bu noktada örnek gösteriyorum ve değerli başkanımızı ve tüm ekibini gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi. İyi uygulamaların başka şehirlere de yayılmasını istediklerini belirten Kasapoğlu, "Önemli olan ilk kimin yaptığı değil, millete hizmette, güzelliklere ve şartsız desteğe kimin omuz verdiğidir" sözleriyle kurumlar arasındaki iş birliğini ve tecrübe paylaşımını desteklediklerini anlattı.

Sporun birleştiren ruhuyla çalışmaların artırılarak ve güçlendirilerek sürdürülmesi temennisinde bulunan Kasapoğlu, sözlerini "Kocaeli 2026 Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'nın tüm katılımcılar için keyifli olmasını temenni ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadeleriyle tamamladı.