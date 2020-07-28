Kasaplardan "kurban kesimi" uyarıları

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurbanlık hayvanın kesimden sonra parçalama işleminin de bilen biri tarafından yapılması gerektiğini belirterek, "Et işlemenin doğru adresi kasap dükkanıdır. Küçük bir dikkatsizlik büyük sıkıntılara yol açar." dedi.

Yalçındağ, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 900 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvanın kesilmesinin beklendiğini söyledi.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Yalçındağ, maske takılması ve mesafe kurallarına uyulmasının önemine değindi.

Yalçındağ, kurbanlık hayvana kesimden önceki akşamdan itibaren yiyecek ve içecek verilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Hayvan dolu mideyle kesime yatırıldığında eziyet çeker, bu nedenle doğru olmaz. Kurban ibadetimizi hayvana hiç eziyet vermeden yapmamız gerekiyor. Bunun için de kurallara uymamız önem taşıyor. Bayram namazından sonra kıbleye çevirip 3 ayağını bağlayıp tekbir getirerek kurbanımızı keseceğiz. Kesim işleminin hayvanın alt kulak hizasından üst kulak hizasına kadar bir seferde, işini bilen bir el tarafından gerçekleştirilmesi esastır."

Yalçındağ, karkası parçalamaya başlamadan önce üzerinde kesim lekesinin olup olmadığının kontrol edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, eğer kesim lekesi varsa bunun yıkanarak değil, kesilerek alınması gerektiğini anlattı.

Fazlı Yalçındağ, söz konusu lekelerin yıkanması halinde tüm karkasa bulaşabileceği uyarısında bulundu.

- "Etleri parçalama işlemi bir bilen tarafından yapılmalı"

Karkas etin nasıl parçalanacağına ilişkin bilgi veren Yalçındağ, bu işlem yapılırken hayvanın eklem yerlerinin bulunması gerektiğini söyledi.

Yalçındağ, karkas parçalandıktan sonra kurban etlerinin asla üst üste konulmamasının önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Etler sıcak sıcak birbirine değdiğinde çok çabuk bozulur. Etleri bir masanın üstünde soğumasını bekledikten sonra buzdolabına koyuyoruz. Etlerimizi eve götürürken naylon torba kullanıyorsak, bozulma süresine dikkat etmemiz gerekir. Naylon torbayı asla önermiyoruz ama mecbur kalıpta kullanıyorsak eve gider gitmez o torbadan çıkarmamız lazım. Kurbanlık hayvanın kesimden sonra parçalama işleminin bir bilen tarafından yapılması gerekir. Etlerinizi mahallenizdeki kasapta yenilebilecek hale getirtebilirsiniz. Et işlemenin doğru adresi kasap dükkanıdır. Küçük bir dikkatsizlik büyük sıkıntılara yol açar. Kurban Bayramı'nda herkes kurban eti çekiyor. Bu işi bilmeden yapanlar, etlerdeki kirliliği diğer etlere bulaştırabilir. Bu şekilde hizmet vermeye talip olan insanlara vatandaşlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Bizim derdimiz 'O yapmasın, ben yapayım, daha fazla kazanayım' değil ama etin yenilebilir yerleri var, yenilemeyen yerleri var."