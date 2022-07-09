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Yerel Kasaplar satır ve bıçaklarla birbirine girdi, kurban pazarı savaş alanına döndü!
Yerel

Kasaplar satır ve bıçaklarla birbirine girdi, kurban pazarı savaş alanına döndü!

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki kurban pazarında kasapların satır ve bıçaklarla birbirine girdiği kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 20:30:00 - 2022-07-09 20:37:49

Bursa’da kurban pazarında kasapların karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bulunan kurban pazarında kasaplar satır ve bıçaklarla birbirine girdi. Pazarda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Cep telefonu kamerasına yansıdı

Polis ekipleri kavgayı daha da büyümeden ayırırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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