Kasaba Doktoru'nda flaş değişiklik! Bundan sonra...

TRT 1 ekranlarının büyük beğeni ile izlenilen dizisi “Kasaba Doktoru”nun yayın günü değişti.

Zengin Oyuncu kadrosunda; Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, İştar Gõkseven, Didem İnselel, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Barış Yalçın, Tarık Uğur Özenbaş, Fatih Yücebağ, Banu Karagöz, Defne Piriçci,, Ezgi Tombul, Tarık Ündüz, Berfin Ant ve Vildan Atasever’in bulunduğu Kasaba Doktoru yeni yayın gününde izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Kasaba Doktoru, 7 Aralık’tan itibaren her Çarşamba TRT 1’de ekranlara gelecek.

Kasaba Doktorunda bu hafta neler olacak:

Hakan ve Yalçın uçurumun dibinde, Şeref ise ameliyathanededir ve durumu kötüye gitmektedir. Başta Mine olmak üzere herkes gergin ve çaresiz bir şekilde Hakan’ı beklemektedir. Hakan, zorlukla arabasını Uluçınar’ın bahçesine sürer. Yan koltuğunda yine bilinçsiz bir şekilde Yalçın oturmaktadır. Ekip Hakan ve Yalçın’a müdahale eder. Yalçın’ın durumu kritiktir, acil ameliyata alınır. Berk babası, Mine sevdiği adam için korku içindedir.

Leyla ve Ömer, Yalçın’ı kurtarmaya çalışır fakat Yalçın’ın hayatı tehlikededir. Kendine gelen Hakan ameliyata girer ancak ellerindeki titreme ekibin dikkatinden kaçmaz.

Hakan, Yalçın’ı adalete teslim etmek için uyanmasını beklemektedir fakat işler beklediği gibi gitmez. Hakan babasının hayatı tehlikeye girdiği için Yalçın’a karşı öfkelidir. Şeref’in ikinci bir ameliyata girebilmesi için beklenirken, herkes Hakan’ın bu operasyonun altından kalkıp kalkamayacağını düşünmektedir.

Hakan, Şeref’i Leyla’ya emanet eder. Leyla bu sorumluluğun altında ezilirken Ömer ona destek olur. Leyla ve Ömer yakınlaşır. Berk, herkesin babasını suçlamasından rahatsızdır. Onun yanında olan tek kişi Nazlı’dır. Berk artık Nazlı’dan hoşlandığına emin olur.

Büyük ameliyat günü gelir, Şeref ameliyat olacaktır. Hakan babasını kurtarabilecek midir?

‘Kasaba Doktoru’ yeni gününde 7 Aralık Çarşamba günü TRT 1’de…

Kasaba Doktoru 26. Bölüm Görsel Linki:

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