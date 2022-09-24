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Gündem "Kaş'a yüzeyim mi?" diyen küstah Yunan bakana Hulusi Akar'dan tokat: Yüzmek işine yarayacak!
Gündem

"Kaş'a yüzeyim mi?" diyen küstah Yunan bakana Hulusi Akar'dan tokat: Yüzmek işine yarayacak!

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Kaş için, “Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil... Bakalım ne olacak?” şeklinde küstah bir açıklama yaptı. Cevap veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Son zamanlardaki provokatif tavırlarına bakınca yüzmeyi unuttular zannetmiştik. Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 08:47:00 -
"Kaş'a yüzeyim mi?" diyen küstah Yunan bakana Hulusi Akar'dan tokat: Yüzmek işine yarayacak!

New York'ta Türkevi’ndeki Ahmet Hakan'a röportaj veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın provokatif eylemlerinin kendilerine zarardan başka bir şey getirmeyeceğini, yüz yıl önce başkalarına güvenerek Anadolu'da girişilen maceranın acı sonuçlarının unutulmaması gerektiğini belirtti.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazısının konuyla ilgili kısmı şöyle:

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Meis Adası’na gitmiş, orada Yunan askerlerinin arasından Kaş’a bakarak şöyle demişti:

Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil... Bakalım ne olacak?

Bakan Akar’a Yunanistan Savunma Bakanı’nın bu sözlerini hatırlattım. Verdiği karşılık, aynen şöyle oldu:

Aferin... Son zamanlardaki provokatif tavırlarına bakınca yüzmeyi unuttular zannetmiştik. Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi.

"Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen Yunanistan’ın bazı siyasileri, provokatif eylem ve söylemlere devam ediyorlar. Türkiye’yi karalamak için türlü yollara başvuruyorlar. Akılla, mantıkla, hukukla izahı olmayan mesnetsiz iftiralarla kendilerini gülünç duruma düşürüyorlar."

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Yorumlar

099

helal olsun kfr ye çok guzel cevab vermiş

Murat gözükara

ABD iti yunan ülkeni sattın abd ye..... Bizim için sıkıntı yok.... Haritadan sileriz yunanı....
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