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Kaş’a KBB Uzmanı

Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kaş Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) hastalıkları bölümüne Doçent DoktorAltay Ateşpare atandı.

07 Mart 2019 Perşembe 17:13
Kaş’a KBB Uzmanı

Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kaş Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) hastalıkları bölümüne Doçent DoktorAltay Ateşpare atandı.


1970 Rize doğumlu Doç. Dr. Ateşpare, 1995 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1999-2003 yılları arasında ihtisasını Kocaeli Üniversitesi’nde yapan Ateşpare, aynı kurumda bir yıl görev aldı. 2004-2009 yılları arasında Alanya’da özel bir hastanede çalıştı. Maltepe Üniversitesi’nde iş hayatına devam ederek, geçtiğimiz yıl doçentlik ünvanını aldı. Son olarak Kaş Devlet Hastanesine atandı.


Göreve başlayan Doç. Dr. Ateşpare,böyle güzel bir ilçede görev yapacağı için kendisini çok şanslı hissettiğini ifade ederek, “Hastane bünyesinde rutin kulak burun boğaz ameliyatları geniz eti, bademcik, burun eğrilikleri ameliyatları, özellikli işlem gerektiren kulak ameliyatları ve baş boyun kitlelerine yönelik işlemleri de yapılabilecek. Böylece ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın bu konudaki şikayetleri yerinde çözülecek, diğer il ve ilçelere gitmesine gerek kalmayacak.” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:13
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