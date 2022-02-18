Romatoid Artrit, tüm eklemleri tutabilen bir kronik iltihabi hastalıktır. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat fazla görülür. Her yaşta görülebilir.

Fibromiyalji hastalığı nedir?

Fibromiyalji, genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrı ile karakterize bir yumuşak doku romatizmasıdır. Hastalığa yorgunluk, uykusuzluk, depresyon gibi çeşitli fiziksel ve psikolojik belirtiler de eşlik eder. Toplumun yaklaşık %3'ünde görülen fibromiyalji sendromuna kadınlarda daha sık rastlanır.

Fibromiyalji hastalığı neden olur?

Genel olarak bakıldığında Fibromiyalji nedenleri uyku bozukluğu, ağrı algılama bozukluğu, santral sinir sisteminde nörotransmitter denilen maddelerin dengesizliği, sinir sistemi ve hormonal sistem bozukluğu, kas ve kas işlevlerinde bozukluk, sempatik sistemin aşırı çalışması olarak sıralanabilir.

Kas romatizması bitkisel tedavi yöntemleri

Isırgan: Son derece kuvvetli yangı ve ağrı giderici etkisi vardır.

Kuşburnu: Yangı gidericidir ve yüksek miktarda C vitamini içerir.

Papatya: Yangı giderici ve sakinleştiricidir.

Zencefil: Kuvvetli yangı gidericidir.

Fibromiyalji hastaları için kas ağrıları çekilmez bir hal alıyor. Ağrıları dindirmek için ağrı kesici ilaçlara başvuruyorlar. Ancak ağrı kesici kullanımı bir müddet sonra böbrek yetmezliği gibi çeşitli böbrek rahatsızlığına sebebiyet veriyor. Bu nedenle hastalar ilaç kullanmak yerine doğal kürlerle tedavi etme yolunu tercih ediyorlar.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan Fibromiyalji (Kas romatizması) için bitkisel çözümler

Prof. Doktor İbrahim Saraçoğlu fibromiyalji hastalığının neden olduğu kas ağrılarının dinmesi için bazı kür tarifleri verdi. Karabaş ve çobançantası kürünü içerek, susam yağı ve acı elma yağı ile de masaj yaparak tedavi edilebileceğini söyledi.

İbrahim Saraçoğlu’dan çoban çantası kürü

Malzemeler

1 su bardağı klorsuz su (marketten hazır su alabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı çoban çantası bitkisi (aktarlardan yahut internetten satın alabilirsiniz)

Suyu cevzeye koyun ve kaynatın. Kaynadıktan sonra içerisine çoban çantası bitkisini ekleyin. 3-4 dakika da böyle kaynatın. Bitki çayı ılıdıktan sonra bardağınıza süzebilirsiniz. Bu kürü kahvaltıya başlamadan yarım saat önce tüketmelisiniz.

İbrahim Saraçoğlu’dan karabaş otu kürü

Malzemeler

1 su bardağı klorsuz su

1 tatlı kaşığı karabaş otu (aktardan yahut internetten alabilirsiniz)

Bir bardak suyu cezve içerisinde kaynatın. Kaynayan suyun içerisine birkaç adet karabaş otu yahut 1 tatlı kaşığı atın. 7 dakika daha kaynatın. Bu kürü akşam yemeğinden mutlaka 2 saat sonra tüketilmelidir.

Masaj Yöntemi

Malzemeler

1 tatlı kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı acı elma yağı (ada çayı yağı)

Fibromiyalji ağrılarının dinmesi için susam yağı ve acı elma yağını karıştırın. Ağrıların olduğu noktalara bu karışımı sürün ve masaj yaparak yedirin. Bu masaj yöntemini sabah ve akşam uygulayabilirsiniz.

Romatizmal hastalıklarda etkili olan bitki çayları

Ağrı giderici çay:

Isırgan Yaprağı: 1 tatlı kaşığı

Kuşburnu: 1 yemek kaşığı

Tane karabiber: 1 tatlı kaşığı

Papatya: 1 tatlı kaşığı

Zencefil: 1 çay kaşığı

Porselen bir demlikte üzerlerine 200 cc. kaynar su konularak 5 dakika demlenir, 1 tatlı kaşığı bal ilave edilerek içilir.

Romatizma için günlük çay:

Zerdeçal: 1 çay kaşığı

Meyan kökü: 1 tatlı kaşığı

Isırgan yaprağı: 1 tatlı kaşığı

Lavanta: 1 tatlı kaşığı

Elma: Çeyrek elma, kabuklu olarak ince doğranmış.

Porselen bir demlikte, üzerine 200 cc. Kaynar su ilave edilerek 5 dakika demlenir, 1 tatlı kaşığı bal ilave edilerek günde 3 bardak içilir. Her seferinde taze olarak hazırlanır.