Kaş prensi estetik için Anka’yı tercih etti

Ünlü make-up artist ve stil danışmanı Uğur Arslan, estetik operasyon yaptırmak için Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ni tercih etti.

"Kaş Prensi" olarak tanınan make-up artist ve stil danışmanı Uğur Arslan, bişektomi (yanak inceltme) ve yağ enjeksiyonu uygulaması yaptırmak için Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdu. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kerim Ünal, tarafından muayene edilen Arslan, yapılan tetkik ve kontroller sonrasında başarılı bir operasyon geçirdi.

Ameliyat sonrası yüzünde morluk, şişlik oluşmadığını ve ağrısı olmadığını dile getiren Uğur Arslan, “Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonların başarılı sonuçlanması burayı tercih etmemde etkili oldu. Yüz hatlarımın biraz daha köşeli olmasını istiyordum. Doktorum Kerim Ünal da bunu sağladı. Konforlu bir ameliyat geçirdim, sonuçtan da çok memnunum. Doktoruma, estetisyen/hemşire Hülya hanıma ve Anka Hastanesi yönetimi ve tüm çalışanlarına çok teşekkür ederim. O kadar ilgi vardı ki, kendimi evimde gibi hissettim“ dedi.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kerim Ünal ise, “Operasyonu oldukça başarılı geçen hastamızı aynı gün taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle Hollywood yıldızlarının tercih ettiği bir yöntem olan bişektomi (yanak inceltme) operasyonunda yanak bölgesindeki yağ yastıklarına bir müdahale gerçekleştiriyoruz. Ağzın iç kısmından sadece 1 cm kesi uygulanarak gerçekleştirdiğimiz ameliyat ile yanaktaki fazla yağları bu bölgeden çıkarıyoruz. Böylece yanak ile çene hattında üçgen bir görünüm elde ediyoruz. Yaklaşık 30 dakika gibi bir süre içerisinde tamamladığımız operasyon sonrası yüzde iz de kalmıyor. Bu operasyonun en büyük avantajı ise yüz germe operasyonlarını ortalama birkaç sene ertelemesi. Bişektomi operasyonu kişiye genç ve dinamik bir görüntü kazandırıyor” diye konuştu.

Son yıllarda yuvarlak hatların yerine daha keskin hatların tercih edilmesi ile beraber bişektomi operasyonlarına başvuranların sayısının arttığına dikkat çeken Op. Dr. Kerim Ünal, “Gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda alınan olumlu sonuçlar da estetik düşüncesi olan kişilere yol gösterici oluyor” dedi.