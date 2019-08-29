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Kaş-Kekova deniz koruma alanı çalışmaları

Antalya’nın Kaş ilçesinde WWF-Kuzey Afrika, Cezayir El Kala Milli Parkı ve Cezayir Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri, Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı’nın korunması ve yönetilmesiyle ilgili yapılan çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:40
Kaş-Kekova deniz koruma alanı çalışmaları

Antalya’nın Kaş ilçesinde WWF-Kuzey Afrika, Cezayir El Kala Milli Parkı ve Cezayir Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri, Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı’nın korunması ve yönetilmesiyle ilgili yapılan çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.


WWF-Türkiye’nin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve diğer yerel paydaşlar tarafından Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı’nda yürütülen koruma çalışmaları, WWF-Kuzey Afrika, Cezayir El Kala Milli Parkı ve Cezayir Orman Genel Müdürlüğü’nden gelen beş kişilik bir heyetin ziyaretiyle yerinde incelendi.



Çalışmalar ve uygulamalar


Bu kapsamda heyet, Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı’nın korunmasına ve yönetilmesine katkıda bulunan Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü, Balıkçılık Kooperatifi, Kaş Sualtı Derneği, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği temsilcileriyle görüştü, Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı’na ilişkin yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Cezayir’deki deniz koruma alanlarının yönetimine katkıda bulunabilecek bir uygulama olarak, 2015 yılı sonunda Antalya Valiliği’nin onayıyla kurulan Kaş-Kekova Yerel Çalışma Gurubu’nun yapısı ve işleyişiyle ilgili bilgi de alan heyet, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneğince geçmişte uygulanan Kaş-Kekova Doğa Dostu Turizm Projesi, Kaş Sualtı Derneğince uygulanan balıkçılığa kapalı alanların denetlenmesi ve koruma odaklı dalış faaliyetleri hakkında bilgilendirildi. El Kala Milli Parkı Müdürü Asma Bechinia, Orman Mühendisi Rachid Ben Abdallah, El Kala Milli Parkı Denetçisi Selmi Faycel ve Boulares Hocine ile WWF-KuzeyAfrika temsilcisi Karima Yahia heyette yer aldı.



“Akdeniz’de örnek çalışma”


Doğa Koruma Yönetmeni Eray Çağlayan, Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanının Doğu Akdeniz’de en iyi korunmuş ve en önemli deniz koruma alanlarından biri olduğunu belirterek, WWF-Türkiye’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirdiği çalışmaların tüm Akdeniz bölgesinde örnek gösterilen çalışmalar arasında yer aldığını söyledi.


Çağlayan, “WWF-Türkiye, Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı’nın bölgedeki diğer ülkelere örnek olmaya devam edebilmesinin etkin korunmasına ve güçlü bir yönetim birimine sahip olmasına bağlı olduğunu, ayrıca bölgedeki paydaşlarla iş birliği devamının önemini vurguluyor. Kaş-Kekova Deniz Koruma Alanı’nın varlığı sadece doğanın korunmasını değil, bölgedeki turizm faaliyetlerinin devamı ve bu alanı koruyup geliştirmek, bölgedeki sosyo-ekonomik hayatın devamlılığı açısından da önemlidir.” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:40
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