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Sağlık Kas çekilmesi nedir? Kas çekilmesinin nedenleri ve belirtileri
Sağlık

Kas çekilmesi nedir? Kas çekilmesinin nedenleri ve belirtileri

Kas çekilmesi, genel olarak kasların gereğinden fazla kullanımı sonucu ortaya çıkmaktadır. Kas çekilmesi, dikkate alınması gereken bir rahatsızlıktır. Peki kas çekilmesi neden olur? Kas çekilmesinin belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-23 02:05:00 -
Kas çekilmesi nedir? Kas çekilmesinin nedenleri ve belirtileri

Bilim literatüründe 'adele' olarak adlandırılan kas çekilmesi, kasların aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkar. Şişlik ve şiddetli ağrı olarak kendini gösteren bu rahatsızlık, dikkate alınmalıdır. Genellikle ağır kaldırma ve yanlış hareket yapma gibi sebeplerden kaynaklansa da kas çekilmesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan biri de vitamin eksikliğidir. Ayrıca kas çekilmesi, yeterli miktarda magnezyum ve kalsiyuma sahip olmayan ve bağışıklığı düşük olan herkeste görülebilmektedir.

Kas çekilmesinin nedenleri

- Ağırlık kaldırma
- Vitamin eksikliği
- Kolları aşırı zorlama
- Kasların aşırı kullanımı

Kas çekilmesinin belirtileri

Kas çekilmesi durumunda ilk gün şiddetli ağrılar yaşanır. Ağrı 1 veya 2 güne kadar diner ancak sertleşme ve şişme devam eder. Bazı hastalarda bir süre hissizlik görülebilir. Hissizlik durumunda mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir.

Tedavi yöntemleri

Ağrının yaşandığı ilk gün uzmanlar soğuk kompres uygulaması önerir. Böylece hasar almış kaslardaki ağrının azalması sağlanır. Uzman doktor, kas gevşetici hap ya da krem önerebilir. Ancak kas çekilmesi sırasında ağırlık kaldırmaktan ve ani hareketten kesinlikle kaçınılmalıdır. Aksi takdirde kasların kopmasına yol açabilir.

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