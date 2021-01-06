  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Kas çatlakları nasıl geçer?
Sağlık

Kas çatlakları nasıl geçer?

Birçok kişi, özellikle de kadınlar yaşamları boyunca deri çatlağıyla karşılaşır. Deri çatlakları; hamilelik, buluğ çağı ya da hızlı kilo artışı ya da kaybı yüzünden vücut ölçüsündeki ani değişimlerde meydana gelebilir. Peki, çatlaklar nasıl geçer?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 19:14:00 -
Kas çatlakları nasıl geçer?

Yaygın bir problem olan çatlaklar, kilo alıp verme, gebelik, hormonal değişimler gibi nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Çoğunlukla, bel, kalça, bacak, karın, meme ve kollarda görülen çatlaklar, ilk oluştuklarında kırmızı ve / veya mor renkte olsa da zamanla beyazlar. Cilt yüzeyinde estetik olmayan görünüme yol açan bu deformasyon, kişinin giyim tarzının farklılaşmasına ve kendini mutsuz hissetmesine yol açabilir.

Kas çatlakları nasıl geçer?

Karite yağı sür. Bazı insanlarda işe yarayan çözümlerden biri, karite yağıdır. Karite yağı, yangıyı azaltabilir ve cildine bolca nem sağlar. Saf karite yağını dene ya da içinde karite yağı olan, her gün sürebileceğin bir losyon bul.

Hindistan cevizi yağı kullan. Hindistan cevizi yağı bazlı nemlendiriciler ya da losyonlar, cildi nemlendirmek ve deri çatlaklarını azaltmak için mükemmeldir. Saf Hindistan cevizi yağını herhangi bir marketin pişirme yağları bölümünden satın alabilirsin. Katı Hindistan cevizi yağıyla ya da Hindistan cevizi yağı bazlı kalıp losyonla cildine masaj yap.

Deri çatlaklarını E vitaminiyle hafiflet. Her gün E vitamini içeren bir losyon sürmek, deri çatlaklarını azaltmaya yardımcı olabilir. Onları yok etmesi olası değil ama zamanla cildinin görüntüsünü iyileştirebilir.

E vitamini, deri çatlaklarına karşı birkaç şekilde fayda sağlar. Cildini hasarlara karşı korur ve bu da çatlakları hafifletebilir. Ayrıca, E vitamini hem yangı önleyici hem de antioksidandır.

E vitamini kremleri, reçetesiz mevcuttur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ravza Kavakçı davasında 28 Şubat'ı aratmayan karar! Size 'yalloz' diyebilir miyiz hakime hanım?
Siyaset

Ravza Kavakçı davasında 28 Şubat'ı aratmayan karar! Size 'yalloz' diyebilir miyiz hakime hanım?

AK parti iktidarı döneminde hakimliğe alınan Özlem Yayla, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’a edilen hakaretler hakkında 28 Ş..
Katar'daki Türk üssünün kapatılmasını isteyen BAE'den bomba itiraf
Gündem

Katar'daki Türk üssünün kapatılmasını isteyen BAE'den bomba itiraf

Katar'a yönelik ambargonun kaldırılması için ülkede bulunan Türk üssünün kapatılmasını isteyen ABD kuklası BAE'den tarihi bir itiraf geldi. ..
Ermenistan'da gündem altüst! Erivan yönetimi Paşinyan gelişmesini az önce servis etti
Dünya

Ermenistan'da gündem altüst! Erivan yönetimi Paşinyan gelişmesini az önce servis etti

Dağlık Karabağ savaşını kaybeden Ermenistan'da gündem yine birbirine karışmış durumda. Tepkilerin odağındaki isim olan Başbakan Nikol Paşiny..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay