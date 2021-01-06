Yaygın bir problem olan çatlaklar, kilo alıp verme, gebelik, hormonal değişimler gibi nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Çoğunlukla, bel, kalça, bacak, karın, meme ve kollarda görülen çatlaklar, ilk oluştuklarında kırmızı ve / veya mor renkte olsa da zamanla beyazlar. Cilt yüzeyinde estetik olmayan görünüme yol açan bu deformasyon, kişinin giyim tarzının farklılaşmasına ve kendini mutsuz hissetmesine yol açabilir.

Kas çatlakları nasıl geçer?

Karite yağı sür. Bazı insanlarda işe yarayan çözümlerden biri, karite yağıdır. Karite yağı, yangıyı azaltabilir ve cildine bolca nem sağlar. Saf karite yağını dene ya da içinde karite yağı olan, her gün sürebileceğin bir losyon bul.

Hindistan cevizi yağı kullan. Hindistan cevizi yağı bazlı nemlendiriciler ya da losyonlar, cildi nemlendirmek ve deri çatlaklarını azaltmak için mükemmeldir. Saf Hindistan cevizi yağını herhangi bir marketin pişirme yağları bölümünden satın alabilirsin. Katı Hindistan cevizi yağıyla ya da Hindistan cevizi yağı bazlı kalıp losyonla cildine masaj yap.

Deri çatlaklarını E vitaminiyle hafiflet. Her gün E vitamini içeren bir losyon sürmek, deri çatlaklarını azaltmaya yardımcı olabilir. Onları yok etmesi olası değil ama zamanla cildinin görüntüsünü iyileştirebilir.

E vitamini, deri çatlaklarına karşı birkaç şekilde fayda sağlar. Cildini hasarlara karşı korur ve bu da çatlakları hafifletebilir. Ayrıca, E vitamini hem yangı önleyici hem de antioksidandır.

E vitamini kremleri, reçetesiz mevcuttur.