Karzai aylar sonra itiraf etti: Taliban'ı ben çağırdım

Afganistan'da ABD destekli eski Kabil yönetimi liderlerinden Hamid Karzai, Taliban'ın Kabil'e girmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AP'ye verdiği demeçte Karzai, 15 Ağustos'ta Taliban'ın Kabil şehrinin kontrolünü ele aldığı süreci değerlendirerek, şehrin kaosa sürüklenmemesi için Taliban'ı şehre kendisinin davet ettiğini ifade etti.

"Gani kaçtı, Taliban'ı ben davet ettim"

Karzai, hükümetin lideri Eşref Gani'nin ve diğer yetkililerin ülkeden kaçması sonrası kaosun ortaya çıktığını kaydetti.

Taliban'ın şehre yaklaştığı 14 Ağustos'ta kendisinin ve Abdullah Abdullah'ın Gani ile görüştüğünü ve bir yetki devri anlaşması konusunda müzakere ettiğini belirten Karzai, buna rağmen yetkililerin şehirden kaçtığını söyledi.

Taliban, 14 Ağustos'ta şehre girmeyeceklerini, kaosa sebebiyet verilmemesi için yetkililerin şehirde kalması gerektiğini vurgulayan bir açıklama yapmış, yetkililere can ve mal güvenliklerinin sağlanacağını garanti etmişti.

Karzai, 15 Ağustos günü öğlen saatlerinde Gani'yi, Savunma Bakanı'nı, İçişleri Bakanı'nı ve Kabil Polis Müdürü'nü aradığını, bunların hepsinin kaçmış olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanlığı Muhafızları'nın kendisine başkanlığı devralmayı teklif ettiğini kaydeden Karzai, kendisinin ise bu teklifi geri çevirdiğini dile getirdi.

Kaosu önlemek için Taliban'ı şehre kendisinin davet ettiğini belirten Karzai, dünyanın Taliban ile ilişki kurması gerektiğini söylerken, kadınların ve kız çocuklarının haklarının ihlal edildiği iddialarını ise yalanladı.

İlk olarak Kabil'e girmeyeceğini açıklayan Taliban, 15 Ağustos günü akşam saatlerinde, şehrin ileri gelenlerinin daveti sonrasında şehirde emniyeti sağlamak üzere Kabil'e girdiğini ilan etmişti.

Kaynak: Mepa News