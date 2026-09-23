Karz-ı Hasen toplumsal huzurun ve ekonomik adaletin teminatıdır

MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş, yardımlaşma ve dayanışmanın önemine işaret etti. Karz-ı Hasen’in güzel bir yardımlaşma ve dayanışma örneği olduğuna dikkat çekti. Aktaş, “Zekât, sadaka, Karz-ı Hasen’i sadece bir ibadet değil, toplumsal huzurun ve ekonomik adaletin teminatı olarak görürüz. Bizler bu köklü, ahlaki ve toplumsal devri yaşatmak ve günümüz ekonomik şartlarında ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için Karz-ı Hasen sandığını kurduk” dedi.

İYİLİK HAVUZU

Bu sandığın ticari kazanç aracı değil, tam tersine MÜSİAD üyelerinin maddi katkılarıyla oluşturulan bir iyilik havuzu olduğunu kaydeden Aktaş, şunları söyledi: “İhtiyaç sahipleri, bu havuzdan faizsiz, menfaatsiz kısa vadeli borç alarak geçici sıkıntılarını aşabilmekte ve sonra bu borçlarını geri ödeyerek aynı kaynağın başkalarına ulaşmasına vesile olmaktadır. Karz-ı Hasen, faizsiz, karşılıksız ve sadece Allah rızası için verilen borçtur. Kalpleri birbirine yakınlaştıran, darda kalan kardeşimize ‘Ben senin yanındayım’ deme biçimidir.” Aktaş, “Bugün bizler MÜSİAD çatısı altında bu mirası yeniden canlandırmak, Kur’an ve sünnetten ilhamla modern dünyada uygulanabilir bir hâle getirmek için çalışıyoruz. Sandığımız sadece mali destek grubu değildir, aynı zamanda güven, dayanışma ve sorumluluk bilinci merkezidir” şeklinde konuştu. “İş dünyasının temsilcileri olarak sadece kâr değil, hakkaniyetli paylaşım ve sosyal adaleti iş hayatına ve topluma yansıtmakla yükümlüyüz” diyen Aktaş, bu sistemin aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’de defalarca geçen Allah’a güzel borç vermek anlayışının modern yansıması olduğunun altını çizdi.

“DAHA ÇOK HAYIR İŞLENECEK”

Mustafa Aktaş, şöyle devam etti: “Nitekim Bakara suresi 245’inci ayetinde şöyle buyurur: ‘Kim Allah’a güzel bir borç verirse Allah onu kat kat artırarak geri öder. Sizler bu çağrıyı ekonomik model olarak değil, inanç ve sorumluluk olarak görüyorsunuz. MÜSİAD Karz-ı Hasen sandığı sadece ihtiyaç sahiplerine destek değil, aynı zamanda verenler için de arınma, bereket ve manevi kazanç kapısıdır. Bu sistemle hem insanımıza sahip çıkıyor hem de ekonomik krizlerin, yüksek faizlerin, borç sarmalının, insan onurunu zedeleyen etkilerine karşı güçlü duruş sergiliyoruz.”

Bugüne kadar birçok kişiye el uzattıklarını anlatan Aktaş, “Kimi borcunu kapattı, kimi yeniden ayağa kalktı. En önemlisi ise bu destekle yalnız olmadıklarını hissettiler. Biz biliyoruz ki ekonomik destek kadar insanın kendini değerli hissetmesi de önemlidir” diye konuştu.

Karz-ı Hasen sandığının ümmet bilinci projesi olduğunu vurgulayan Aktaş, “Bizler bu çalışmayı, sosyal yardımlaşmayı kurumsallaştıran, güven esasına dayalı kardeşlik mekanizması olarak görüyoruz. İnşallah bu çatı altında daha çok hayır işlenecek” ifadelerini kullandı.