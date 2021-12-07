Karting Sezon Finalinde Büyük Çekişme

Yeni Akit Ankara

Organizasyon sonunda, mini kategoride Dynamic Racing Team'den İskender Zülfikari birinci, Rüzgar Evci ikinci, Erin Ünlüdoğan üçüncü olarak podyuma çıktılar. Formula junior kategorisinde birinci sırayı Dynamic Racing Team'den Emir Tanju alırken, Hakkı Dorum ikinci ve Emre Ergör Karting Team'den Batı Ege Yıldırım da üçüncü oldu. Formula Master kategorisini ise Mehmet Yaman birinci ve Aytaç Biter de ikinci olarak tamamladılar. Senior kategorinin sonuçlarına yapılan itiraz nedeniyle bu kategorinin ödülleri dağıtılmazken, sonuçlar temyiz kurulu kararı sonrasında açıklanacak.

İşte dereceye giren isimler

Kadınlar mini kategoride BOM Karting takımından Ada Karayel birinci, takım arkadaşı Zeynep Büyükpınar ikinci oldu. Kadınlar junior kategoride ilk sırayı Ayşe Çebi alırken, Leyla Sulyak da hafta sonunu ikincilikle tamamladı. Kadınlar senior kategorinde ise birinciliği BOM Karting takımından Ayda Biter, ikinciliği Dynamic Racing Team'den Seda Kaçan, üçüncülüğü aynı takımdan Büşra Sena Savaşer elde etti.