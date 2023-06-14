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Yerel Kartepe’nin sokakları asfalta kavuşuyor
Yerel

Kartepe’nin sokakları asfalta kavuşuyor

Yeniakit Publisher
2023-06-14 09:54:00 -
Kartepe’nin sokakları asfalta kavuşuyor

Kartepe Belediyesi ekipleri ilçe genelinde 9 sokakta ve 2 mahallede 2 bin ton binder asfalt serimi gerçekleştirdi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, alt yapı çalışmaları tamamlanan yerlerde asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Gece gündüz çalışmalarına devam eden ekipler 2 mahalle ve 9 sokakta çalışmalarını tamamladı. Kartepe Belediyesi ekipleri Sarımeşe Mahallesi’nde Ünlü, Balkan, Akkuyu, Kurşunlu sokakları, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Enes, Meryem ve Emirgan sokaklarında toplam 2 bin ton binder asfalt serim çalışmasını tamamladı.

Çalışmalardan bahseden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepemizde ulaşım alanında yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Alt yapı çalışmaları tamamlanan yerlerde hemen asfalt serimine geçilmektedir. Çalışma arkadaşlarımız hemşehrilerimizin rahatı için sıcak asfalt çalışmalarına gece-gündüz devam ediyor" açıklamasında bulundu.

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