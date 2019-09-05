Kartepe’de yol çalışmaları devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Arpalık Caddesi’nde alt ve üst yapı çalışması yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Arpalık Caddesi’nde alt ve üst yapı çalışması yapılarak yenileniyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında caddenin tamamında asfaltlama yapıldı. Arpalık Caddesi, Kartepe Arslanbey Organize Sanayi bölgesinde vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışması Arpalık Caddesi boyunca bin metre de gerçekleşiyor. Çalışma kapsamında bin metrelik kısma, 2 bin ton asfalt serimi yapıldı. Daha önce bozuk bir şekilde olan Arpalık Caddesi’nde asfaltlama öncesinde, yağmursuyu ve elektrik alt yapı çalışmaları bitirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Arpalık Caddesi genişletme çalışması yaparak, yolun genişliğini 15 metreye çıkardı.