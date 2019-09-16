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Kartepe’de temizlik çalışmaları geceleri de devam ediyor

Kartepe Belediyesi ekipleri, günün 24 saati temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:58
Kartepe’de temizlik çalışmaları geceleri de devam ediyor

Kartepe Belediyesi ekipleri, günün 24 saati temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kurulan mahalle pazarlarını titizlikle temizliyor. İlçe genelinde bulunan Pazar alanlarında, gece saatlerinde temizlik çalışması yapan ekipler çalışmalarını sabahın erken saatlerine kadar sürdürüyor. Pazar tezgahlarının toplanmasının ardından alana gelen ekipler, titiz bir çalışma ile temizlik yapıyor. Her zaman görevlerinin başında olduklarını belirten Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, “Pazar yeri temizliği ve yıkanması çerçevesinde Temizlik İşleri ekipleri tarafından çöp toplama, yıkama, mıntıka ve süpürme işlemleri yapılarak pazar alanı dezenfekte edilmektedir. Her hafta 896 pazar esnafı tarafından 17 pazar kurulmaktadır. Eylül ayı içinde Temizlik İşleri ekipleri tarafından 70 kez pazar yerlerinin temizliği ve yıkaması yapıldı” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:58
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