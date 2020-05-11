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Aktüel

Kartepe’de parklar gençleri bekliyor

Kartepe Belediyesi ekipleri uzun bir aradan sonra çocukların ve gençlerin bu hafta içi sokağa çıkma izinleri öncesinde parkları ve yeşil alanları dezenfekte etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:23:24 -
Kartepe’de parklar gençleri bekliyor

Kartepe Belediyesi ekipleri uzun bir aradan sonra çocukların ve gençlerin bu hafta içi sokağa çıkma izinleri öncesinde parkları ve yeşil alanları dezenfekte etti.


Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Belediye ekipleri hafta içi dışarı çıkacak olan gençler ve çocuklar için parkların dezenfekte işlemlerini tamamladı. Çalışmalar ile uzun bir aradan sonra dışarıya çıkacak çocuklar için Kartepe’de 32 mahalle de bulunan 152 park ve çocuk oyun alanları dezenfekte edildi.


Çalışmalar hakkında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bakanlıklarımızın talimatları doğrultusunda Kartepemiz genelinde dezenfekte işlemlerine devam ediyoruz. Uzun bir aranın ardından yürüme mesafesinde dışarı çıkmalarına izin verilen çocuklarımız ve gençlerimiz için Kartepe genelinde parklarda gereken hazırlıklar yapıldı. Covid-19 önlemleri 7/24 devam etmektedir. Kurallara uyarak, sosyal mesafeye dikkat ederek, tertemiz parklarınızda serbestliğiniz tadını çıkarın sevgili çocuklar” ifadelerini kullandı.

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