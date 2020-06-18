  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kartepe’de okullar sınava hazırlandı

Kartepe Belediyesi, LGS sınavına girecek olan yüzlerce öğrencinin sağlığını korumak için okulları dezenfekte ederek hazır hale getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:15:44 -
Kartepe’de okullar sınava hazırlandı

Kartepe Belediyesi, LGS sınavına girecek olan yüzlerce öğrencinin sağlığını korumak için okulları dezenfekte ederek hazır hale getirdi.


Kartepe Belediyesi, MEB sınavlarının gerçekleşeceği okullarda dezenfekte çalışmalarını tamamladı. 20 Haziran’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan yüzlerce öğrencinin sağlığı kapsamında Kartepe Belediyesi dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak sınava hazır hale getirdi. İlçe genelinde 103 okulda yapılacak olan LGS sınavı için Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürün ile itinalı biçimde dezenfekte çalışması yapıldı.


Kartepe Belediyesi ikişer kişilik 10 ekip okulların giriş kapısı, çocukların elleriyle dokunabilecekleri kapı kolları ve çerçeveleri, merdivenler, korkuluklar, sınav olacakları sınıflar, oturacakları sıralar, öğretmen masaları, pencere kolları ve lavabolar titizlikle dezenfekte edildi. Toplamda 302 metre kare alan ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı