  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kartepe’de minareler ay yıldızla donatıldı

Kartepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Ramazan ayı münasebetiyle ilçe genelinde bulunan camileri Türk Bayraklarıyla süsledi.

2020-04-22 17:45:46 -
Kartepe’de minareler ay yıldızla donatıldı

Kartepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Ramazan ayı münasebetiyle ilçe genelinde bulunan camileri Türk Bayraklarıyla süsledi.


İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile 23 Nisan’da başlayacak şekilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da evlerde kutlanacak. Kartepe Belediyesi de ilçe genelindeki cami minareleri başta olmak üzere cadde ve sokaklara bin 244 Türk bayrağı asarak, 12 bin adet Türk bayrağını da vatandaşa dağıttı.


Öte yandan Covid-19 önlemleri kapsamında resmi tören ve kutlamaların yapılamayacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın katılımıyla Arslanbey Ataşehir Mahallesi’nde kutlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı