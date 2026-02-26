Kartepe'de kış yüzünü gösterdi! Zirve beyaza bürünürken, termometreler eksi 3 dereceyi gördü!
Kocaeli'nin kış turizm merkezi Kartepe, dondurucu soğukların ardından kar yağışıyla tanıştı. Samanlı Dağları'nın zirvesinde hava sıcaklığının -3 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kayak merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının hızla arttığı bölgede, ekipler ulaşımın aksamaması için teyakkuza geçerken, yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kocaeli'de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından, kentin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'nin zirvesinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kent genelinde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü Samanlı Dağları üzerindeki Kartepe'de, yağışla birlikte zirve kısa sürede beyaza büründü. Özellikle kayak merkezinin bulunduğu noktada kar kalınlığının artmaya başladığı gözlendi.
Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi beklenirken, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.