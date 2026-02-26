  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor! Akın Gürlek net konuştu: Umut hakkı yok Kitle imha masalı geri döndü! ABD’den İran’a ‘tanıdık’ suçlama İZBETON davasında ikinci duruşma Tunç Soyer ve saz arkadaşları hesap veriyor Çok sayıda gözaltı var! İzmir’de suç örgütüne operasyon Ultra zengin ailenin tüm fertleri aynı gün kayboldu! "Teslim olmayacağız" diyen Arakçi: Savaşa da hazırız barışa da Ak Partili isimden Tarihi Uyarı: Silahlı Gücün Varsa Liderin Rahat Konuşur! “Fenomen İlahi” Kültürel Uyanışın İşareti mi? MR sayısı 15 milyona, tomografi sayısı ise 17 milyona ulaştı Almanya değil dünya bizi kıskanıyor
Yerel Kartepe'de kış yüzünü gösterdi! Zirve beyaza bürünürken, termometreler eksi 3 dereceyi gördü!
Yerel

Kartepe'de kış yüzünü gösterdi! Zirve beyaza bürünürken, termometreler eksi 3 dereceyi gördü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kartepe'de kış yüzünü gösterdi! Zirve beyaza bürünürken, termometreler eksi 3 dereceyi gördü!

Kocaeli'nin kış turizm merkezi Kartepe, dondurucu soğukların ardından kar yağışıyla tanıştı. Samanlı Dağları'nın zirvesinde hava sıcaklığının -3 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kayak merkezi kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının hızla arttığı bölgede, ekipler ulaşımın aksamaması için teyakkuza geçerken, yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kocaeli'de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından, kentin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'nin zirvesinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü Samanlı Dağları üzerindeki Kartepe'de, yağışla birlikte zirve kısa sürede beyaza büründü. Özellikle kayak merkezinin bulunduğu noktada kar kalınlığının artmaya başladığı gözlendi.

Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi beklenirken, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Hafta sonu sürprizi! Lapa lapa kar yağıyor
Hafta sonu sürprizi! Lapa lapa kar yağıyor

Yaşam

Hafta sonu sürprizi! Lapa lapa kar yağıyor

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Yerel

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Erzincan'da kar yağışı! Valilikten flaş karar: Eğitime kar engeli geldi!
Erzincan'da kar yağışı! Valilikten flaş karar: Eğitime kar engeli geldi!

Yerel

Erzincan'da kar yağışı! Valilikten flaş karar: Eğitime kar engeli geldi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!
Gündem

CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı!

Bir dönem CHP çatısı altında siyaset yapan ancak son dönemde partisindeki çarpıklıkları ve Özgür Özel’in tutarsız politikalarını eleştirdiği..
Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu!
Gündem

Eski Türkiye'nin milli düşmanlığı tescillendi! Başörtüsüne had bildiren, zeytinyağına zehir diyen karanlık zihniyet deşifre oldu!

Yıllarca "aile dizisi" maskesiyle evlerimize konuk edilen Bizimkiler dizisindeki skandalların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde, m..
Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun planı sızdı! Bay Kemal'den yolsuzluk tutuklusu Ekrem'e ihraç

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ortaya atılan iddia kulisleri salladı. İddiaya göre; Kılıçdaroğlu, yolsuzluk tutukl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23