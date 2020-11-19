  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kartepe güz renkleriyle büyülüyor
Aktüel

Kartepe güz renkleriyle büyülüyor

Kocaeli'de, İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda izlenebildiği, eşsiz bir doğaya sahip olan Samanlı Dağları'nın zirvesi Kartepe, sonbaharda da muhteşem manzara sunuyor - Doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden Kartepe, sonbaharın bütün renklerini barındıran görünümüyle "doğal stüdyo" imkanı sağlıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:04:56 -
Kartepe güz renkleriyle büyülüyor

KOCAELİ (AA) - İBRAHİM AKTAŞ - İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda görülebildiği Samanlı Dağları'nın zirvesindeki 1640 rakımlı Kartepe, hazan mevsiminde de muhteşem manzara oluşturuyor.

Doğal güzelliği, ormanları ve göl manzarasıyla ziyaretçilerine eşsiz görsel şölen sunan Kartepe, sonbaharın simgesi olan sarı rengin bütün tonlarını barındırıyor.

Yılın her dönemi günübirlikçilerin de ilgisiyle yüz binlerce insana ev sahipliği yapan Kartepe, bu dönemde de kendisini ziyaret edenleri renk cümbüşü içinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Ziyaretçiler güz renkleri arasında, cam tabanlı seyir terasından doyumsuz büyüleyici doğa manzarasının tadını çıkarıyor.

- "Doğa fotoğrafçıları özellikle bu mevsimi seçiyor"

İşletmeci Volkan Alioğlu, Kartepe'de 4 mevsimin de yaşandığını ifade ederek, özellikle cam terası ziyarete gelenlerin sonbahar manzarasıyla buradaki yüksekliği unuttuğunu söyledi.

Gelen bütün ziyaretçilerin bu eşsiz manzarayı fotoğrafladığını belirten Alioğlu, bölgeye tüm hafta ziyaretçilerin geldiğini kaydetti.

Alioğlu, kayın, gürgen, kestane ve meşe türlerinin hakim olduğu Samanlı Dağları'nın sonbaharda renk cümbüşü oluşturduğunu dile getirerek, "Doğa fotoğrafçıları bu dönemde buraya çok ilgili. Özellikle bu mevsimi seçiyorlar." dedi.

Ziyaretçilerin bu eşsiz manzarayı görmek için acele etmeleri gerektiğine vurgu yapan Alioğlu, önümüzdeki günlerde bu görselin kaybolacağını ancak kış mevsimiyle de başka bir görselin oluşacağını vurguladı.

Ziyaretçilerden İranlı Shirin Bayrami de İstanbul'da yaşadığını ve daha önce Kartepe'ye geldiğini söyleyerek, oluşan renklerin sunduğu şöleni çok beğendiğini anlattı.

Bu mevsimde oluşan renkleri çok sevdiğini ifade eden Bayrami, "Bu manzarayı çok beğendim, yine geleceğim inşallah." dedi.

Bayrami, Türkiye'nin doğal güzelliklerini çok sevdiğini belirterek, arkadaşlarına da Kartepe'yi tavsiye edeceğini sözlerine ekledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emin Saraç Hoca ve Cevat Akşit Hoca'dan üzen haber
Korona Virüs

Emin Saraç Hoca ve Cevat Akşit Hoca'dan üzen haber

Ülkemizin önde gelen ilim adamlarından Hadis Alimi M. Emin Saraç Hoca ve İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hoca'nın koronavirüs testl..
Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!
Spor

Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı-Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türkiye – Macaristan maçı sonrası Türk futbolu ha..
İmamoğlu 600 milyon TL daha borçlandı!
Gündem

İmamoğlu 600 milyon TL daha borçlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB Başkanı İmamoğlu'na oy birliği ile toplam 600 milyon TL iç borçlanma yetkisi verdi...
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay