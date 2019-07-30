Kartepe Belediyesi’nden kurban satış ve kesim yerlerine denetim

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçede faaliyet gösteren kurban satış ve kesim noktalarını denetlemeye başladı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekipleri, ilçe genelinde kurban satışı yapan ve aynı zamanda kesim yeri de olan yerleri tek tek denetlemeye başladı. Kurban Bayramı nedeniyle Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren satış ve kesim yerleri Zabıta Müdürlüğü Denetim ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü halk sağlığı ekipleri ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde görevli veterinerden oluşan heyet ile denetleniyor. Yapılan denetimlerde, satış yerlerinde bulunan kurbanlık hayvanların sağlık raporu, küpe ve pasaportlarını kontrol eden Zabıta Müdürlüğü Denetim Ekipleri, kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ gereği kesim yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler hakkında yer sahiplerine de bilgi veriyor. Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı,Kurban Bayramı sabahına kadar kurban satış ve kesim yerlerini mercek altında tutacaklarını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özbayraklı, "Başkanımız Mustafa Kocaman’ın halk ve çevre sağlığı hassasiyeti çerçevesinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin eksiksiz uygulanması için her bayram olduğu gibi bu bayram da kurban satış ve kesim yerleri denetlenmektedir. Kurban kesimi için uygun şartlar taşımayan kesim yerlerine izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın kurban bayramını huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için zabıta müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacaktır" dedi.