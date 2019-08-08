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Kartepe bayrama hazırlanıyor

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:46
Kartepe bayrama hazırlanıyor

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Belediye ekiplerinin tüm cami çevresi, şadırvan ve mezarlıklarda temizlik çalışmaları devam ediyor.


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çalışmalarına hız veren Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bayram mesaisine erkenden başladı. Haftanın yedi günü çalışmalarını aralıksız yürüten Temizlik İşleri ekipleri rutin çalışmalara ek olarak daha fazla ekiple Kartepe’yi bayrama hazırlıyor. Sıcak giden yaz günlerinde Kartepe içerisinde çöp konteynırlarında günlük yıkama ve dezenfektan işlemlerini tekrarlayan ekipler titiz bir şekilde çalışmaya devam ediyor.


Kartepe geneli tüm camii çevresi, şadırvan ve mezarlıklarda temizlik çalışmaları devam ediyor. Kartepe’nin her mahallesinde temizlik çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren ekipler yürüttükleri bu rutin çalışmaları daha da hızlandırarak, ilçe genelinde adeta bayram temizliği için tüm ekipleri seferber etti.


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde belediyenin bütün birimleriyle üzerine düşen her türlü sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en güzel şekilde geçirmesi için belediye olarak üzerimize düşen görevleri en güzel şekilde yerine getiriyoruz. Kartepelilerin yaşam kalitesini sürekli artıran hizmetlerimiz yaklaşan bayram öncesinde daha da önem kazanıyor. İşte bizde bu noktada daha duyarlı bir şekilde hareket ediyoruz. Bu bayramda Kartepe’de bulunan her vatandaşımız güzel bir bayram geçirecek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:46
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