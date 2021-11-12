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Dünya Kartel halka erzak dağıttı, yetkililer kayıtsız kaldı!
Dünya

Kartel halka erzak dağıttı, yetkililer kayıtsız kaldı!

Meksika'da kartel “CJNG” baskısının bulunduğu poşetlerle halka yardım dağıttı. Yardıma halk büyük ilgi gösterirken yetkililerin kayıtsız kalması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 21:07:00 -
Kartel halka erzak dağıttı, yetkililer kayıtsız kaldı!

Meksika’da kartelin poşetlerle erzak dağıtması halktan büyük ilgi görürken yetkililer duruma kayıtsız kaldı.

Meksika’nın Veracruz eyaletinde yer alan Tuxpan şehrinde Jalisco Yeni Jenerasyon adıyla bilinen kartel, halka poşetlerle erzak dağıttı. Erzak yardımını, üzerinde kartelin adının baş harfleri olan “CJNG” baskısının bulunduğu poşetlerle halka dağıtılırken, poşetlerde pirinç, şeker, yağ, makarna, tuz, kahve ve tuvalet kağıdı gibi ihtiyaç malzemeleri bulunduğu bildirildi.

Yetkililer yardıma kayıtsız kaldı

Tuxpan şehir merkezinde kartel elemanları tarafından yapılan dağıtımın saatler boyunca sürdüğü belirtildi. Görgü tanıkları ise kartele ait kamyonların dağıtım sırasında şehrin ana caddelerindeki trafiği engellediğini ancak yetkililerin bu duruma kayıtsız kaldığını söyledi. Binden fazla kişi erzak poşeti almak için sıraya girerken, yardımı alanların teşekkür ettiği hatta bazılarının dua ettiği ifade edildi.

Kartel tarafından yapılan yardım sosyal medyada yankı uyandırırken, resmi makamlardan henüz olayla ilgili bir açıklama gelmedi.

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