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Kartal'dan bir acı haber daha

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:18
Kartal'dan bir acı haber daha

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kartal'da çöken binaya ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Soylu, bir kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtirken, "32 vatandaş çıkarttık. 14'ünü sağ olarak çıkarttık, 18'i hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Deniz kumu kullanılmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum söz aldı. Bakan Kurum, yıkılan binanın deniz kumuyla yapıldığını aktardı ve şunları söyledi:

"Yıkılan binamız kırmızı ile işaretli binamız. Bu alanda 131 bağımsız bölüm var. Mevcut binamızda da 14 konut, 3 ticari ünitemiz var. Bu adada mevcutta mevcutta imar planına göre yapılaşma alanı 8390 metrekare iken fiili inşaat alanı bunun çok daha üzerinde. Bu detayları bina bina vereceğiz. Ruhsatın haricinde katlar mevcut.

"Vatandaşlarımız mağdur olmayacak"

Etraftaki 10 binayı boşalttık. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde süreci yürütüyoruz. Yıkılan binamızı inceleyecek olursak; aldığımız numuneler sonucunda bu binamız normalde zemin artı 5 kat ruhsatlı projesi. Ancak yerinde zemin artı 7 kat olarak yapılmış. Kullanılan beton; C3 - C10 arasında beton kalitesi çıkıyor.

Şu an bu binanın yeniden yapımındaki betonun C30 olması gerekiyor. Deniz kumuyla yapılmış, bir statik durumu söz konusu. Hem beton dayanımı hem de çelik-çekme dayanımı oldukça düşük bir binamız."

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 18:18
  1. İstanbul
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Kartal'da çöken bina
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  5. deniz kumu

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