Kartal’da şüpheli paket paniği Kartal’da yol kenarındaki boş alanda bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Kartal’da yol kenarındaki boş alanda bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan paketten kablo parçaları çıktı.

Kartal Yunus Mahallesi Ulunay Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında yol kenarına bırakılmış birkaç paket fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzman ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli paket, fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Paketin içerisinden kablo parçaları çıktığı öğrenildi.

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