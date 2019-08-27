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Kartal’da park bakım çalışmaları devam ediyor

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, daha güzel bir Kartal için ailelerin, çocukların ve yaşlıların boş vakitlerini değerlendirdiği parkların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

27 Ağustos 2019 Salı 15:25
Kartal’da park bakım çalışmaları devam ediyor

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, daha güzel bir Kartal için ailelerin, çocukların ve yaşlıların boş vakitlerini değerlendirdiği parkların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in geçtiğimiz ay içerisinde Kartal’ın parklarında düzenlemiş olduğu “Mahallemi Dinliyorum” etkinlikleri esnasında halktan gelen taleplerin değerlendirilip işleme alınması ile birlikte park düzenlemeleri, bakım ve temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediliyor.


İlçede nefes alınacak alanların korunması ve artırılması konusunda itina ile çalıştıklarını belirten Başkan Gökhan Yüksel, vatandaşların parklarda güven ve huzur içerisinde zaman geçirebilmeleri için söz konusu çalışmalara hız verdiklerini söyledi.



Kurumuş otlara müdahale


Yaz ayları ile birlikte parklarda ve bahçelerde ortaya çıkan kurumuş otların oluşturduğu yangın tehlikesi ile mücadele için ekipler düğmeye bastı. Kartal’da mahalle sakinlerinin bilgilendirmeleri ve saha çalışanlarının incelemeleri sonucu tespit edilen kuru otların biçilmesi ile tehlike arz eden durumların da önüne geçildi.



Sokak hayvanları için su kapları


Sokak hayvanlarının sıcak günlerde susuz kalmasını önlemek için parklara kurulan sabit su kaplarının temizliği de Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından günlük olarak yapılmaya devam ediyor. Tüm canlıların mutlu yaşaması için çalışan ekipler, Kartal’da yaşayan sokak hayvanları için de çalışmalarını sürdürüyor.


Çalışmalar kapsamında park alanlarında genel temizliğin yapılması, çimlerin sulanması gibi işlemleri de gerçekleştiren ekipler, vatandaşların beğenisini topladı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:25
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