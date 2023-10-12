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Yerel Kartal'da otomobil elektrikli motosiklete çarptı
Yerel

Kartal'da otomobil elektrikli motosiklete çarptı

Yeniakit Publisher
2023-10-12 07:03:00 -
Kartal'da otomobil elektrikli motosiklete çarptı

Kartal'da bir otomobil, kağıt toplamak için yolun kenarında duran elektrikli motosiklete çarptı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 01.00 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Orhantepe Mahallesi, Tekel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Mercedes marka 34 KD 7263 plakalı araç, sağ şeritte çöp konteynerinden kağıt toplamak için duran elektrikli 63 CN 652 plakalı araca vurdu. Vurmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından çekicilerle kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı.

 Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Emir Şengül, "Kağıt toplayıcı motorcu yolda duruyordu. Kağıt topluyordu. Bir tane Mercedes marka araç gelip vurdu. Araç darmadağın oldu. Çekici ekipleri geldi ve araçları kaldırdılar" dedi.

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