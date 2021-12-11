Kartal'da Koray gelişmesi
Teknik direktör Sergen Yalçın sonrası kaotik bir dönemden geçen Beşiktaş'ta Koray Günter ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.
Teknik direktör Sergen Yalçın sonrası kaotik bir dönemden geçen Beşiktaş'ta Koray Günter ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.
Savunma hattına takviye adına öncelikli isimler arasında yer alan Verona'dan Koray Günter'in transferine ilişkin görüşmelerin durma noktasına geldiği belirtildi.
Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına Süper Lig'de daha önce Galatasaray forması da giymiş olan Koray Günter'i kadrosuna katmak istiyordu. İtalyan basını görüşmelerden bahsetse de Siyah-Beyazlılar, transfere yönelik tavrını değiştirdi.
L'Arena'nın haberine göre Koray Günter'in geçirdiği sakatlık, görüşmeleri durma noktasına geldi. Bu sakatlık nedeniyle Beşiktaş'ın transfer yönelik ilgisinin azaldığı belirtiliyor.