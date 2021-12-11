  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kartal'da Koray gelişmesi
Spor

Kartal'da Koray gelişmesi

Teknik direktör Sergen Yalçın sonrası kaotik bir dönemden geçen Beşiktaş'ta Koray Günter ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 15:04:00 -
Kartal'da Koray gelişmesi

Teknik direktör Sergen Yalçın sonrası kaotik bir dönemden geçen Beşiktaş'ta Koray Günter ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Savunma hattına takviye adına öncelikli isimler arasında yer alan Verona'dan Koray Günter'in transferine ilişkin görüşmelerin durma noktasına geldiği belirtildi.

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek adına Süper Lig'de daha önce Galatasaray forması da giymiş olan Koray Günter'i kadrosuna katmak istiyordu. İtalyan basını görüşmelerden bahsetse de Siyah-Beyazlılar, transfere yönelik tavrını değiştirdi. 

L'Arena'nın haberine göre Koray Günter'in geçirdiği sakatlık, görüşmeleri durma noktasına geldi. Bu sakatlık nedeniyle Beşiktaş'ın transfer yönelik ilgisinin azaldığı belirtiliyor. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı! Sesi titreyerek söyledi, sunucu ne yapacağını bilemedi
Gündem

Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı! Sesi titreyerek söyledi, sunucu ne yapacağını bilemedi

Katıldığı canlı yayında ablasının vefatını öğrenen AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, acı haberi sesi titreyerek stüdyodakilere söyl..
Dünyaca ünlü işadamından altın tahmini: Kaza ve depresyon geliyor
Ekonomi

Dünyaca ünlü işadamından altın tahmini: Kaza ve depresyon geliyor

Altın fiyatlarındaki gidişatın ne yönde olacağı merakla takip edilirken uzmanlardan peş peşe yorumlar geliyor.
Fotoğraftaki ikiyüzlülüğü bulun!
Gündem

Fotoğraftaki ikiyüzlülüğü bulun!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ASELSAN, BAE'ye satılacak." iddiası, ASELSAN tarafından yapılan açıklama ile yalanlanmıştı. CHP'ni..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay