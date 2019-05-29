0553 313 94 23

Kartal’da Dünya Çevre Günü Festivali

Kartal’da 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Dünya Çevre Günü Festivali düzenlendi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:18
Kartal’da Dünya Çevre Günü Festivali

Kartal’da 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Dünya Çevre Günü Festivali düzenlendi. Festivale katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Böyle nesiller yetiştikçe ekolojik dengeye de sahip çıkmış olacağız. O yüzden çocuklarla buluşmak keyifli, onlara bir şeyler öğretmek keyifli. Onların güzel yüzünü görmek daha keyifli” dedi.


Kartal Meydanı, Dünya Çevre Günü nedeniyle gerçekleştirilen Dünya Çevre Günü Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Kartal Belediyesince her yıl yapılan ancak bu sene 5 Haziran’ın Ramazan Bayramı’na gelmesi nedeniyle öne çekilen Dünya Çevre Günü Festivali, özellikle çocuklardan yoğun ilgi gördü. Festivale katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise çocukların çevre bilincini geliştirmek için oluşturulan stant ve atölyeleri tek tek gezerek, çocuklarla sohbet etti ve onlarla ilgilendi.


Başkan Yüksel, “Çocuklarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Onların hem yeşil sevgisinin artmasına hem de atık ya da çöp olarak düşünülen maddelerden aslında geri dönüşümle nasıl doğaya tekrar kazandırılabileceklerini anlatmaya gayret gösteriyoruz” şeklinde konuştu. Ağaç yaşken eğilir mantığıyla başta ilkokul ve anaokulu çocuklarıyla buluştuklarını ifade eden Yüksel, “Bugün çevre etkinliğimiz var dünya çevre haftası ile alakalı. Başta çocuklarımızla buluşacağız. Onlara bu mantaliteyi oturttuktan sonra inanın her şey çok güzel olacak. Çünkü devamı gelecek. Böyle nesiller yetiştikçe ekolojik dengeye de sahip çıkmış olacağız. O yüzden çocuklarla buluşmak keyifli, onlara bir şeyler öğretmek keyifli. Onların güzel yüzünü görmek daha keyifli” diye konuştu.


Festivalle ilgili bilgi veren Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars ise "Biz her yıl normalde 5 Haziran’da kutluyorduk bu etkinliği. 5 Haziran’ın bayrama tekabül etmesi nedeniyle Dünya Çevre Günü’nü bugün kutluyoruz öğrencilerle birlikte. Burada özellikle geri dönüşümle ilgili çeşitli atölyeler yapacağız. Öğrencilerimizle hem geri dönüşümün önemi hem çevrenin önemi konusunda bilinçlenmiş olacak. Biz Kartal Belediyesi olarak uzun yıllardır özellikle çevre konusunda çok fazla etkinlikler yapıyoruz ve Kartal halkı bu konuda gerçekten bilinçli bir halk. Burada öğrencilerimizin ilgisini de görüyorsunuz. Bütün gün boyunca alana yaklaşık bin beş yüz kişi gelmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Festival gün boyu gösteri ve etkinliklerle devam etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:18
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan dereceye girdi! Körfez ülkeleri parayı silaha bastırıyor
    1. Suudi Arabistan dereceye girdi! Körfez..
    2. Ziraat Katılım’dan 400 milyonluk kira..
    3. Aydın Tabip Odası, Efeler Belediyesi..
    4. Samsun 112’ye 10 yeni ambulans
    5. "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında..
    6. Tepkiler sonuç verdi, Mersin Pop Fest..
    7. İranlı ve Rus diplomatlar Tahran'da..
    8. Hattat Madencilik TİS görüşmelerinin..
    9. Tarsus’ta buğday hasadı devam ediyor
    10. İlahiyatçılardan internet uyarısı: Bu..
    11. "Nargile ve elektronik sigara masum..
    12. Başkan Aydar: "Gece gündüz demeden..
    13. Dokumacı kuşları "mühendis" gibi yuva..
    14. Taksim’den sıcak hava manzaraları
    15. Hafızlık öğrencilerinden şehitler ve..
    16. Şehit Şahin'in ailesine şehadet..
    17. Yanan tırdan son anda kurtuldu
    18. Sivasspor’da gollerde Kone imzası yer..
    19. Avukatın etek boyunu tutanağa geçiren..
    20. Emekliler Dikkat! İşte ikramiyelerde..
    21. Belediye Başkanı Ekicioğlu: “KAEÜ’si..
    22. Fernando Muslera Galatasaray'dan..
    23. Bakan Soylu: "İstanbul’a 27 polis..
    24. Karnından 80 poşet uyuşturucu çıktı
    25. Başkan Böcek şehit ve gazi yakınlarını..
    26. İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas"..
    27. Resmen duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin..
    28. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    29. "Perakendede e-ticaretin payı yüzde..
    30. Bakan Soylu tarih verdi! İstanbul’a 27..
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!