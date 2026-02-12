Kartal’da Başakşehir alarmı! Sergen Yalçın, sahaya indi, taktik provayı yaptı
Beşiktaş, Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Başakşehir deplasmanı için vites yükseltti! Siyah-beyazlılar, efsane hocası Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla RAMS Başakşehir maçının şifrelerini çözüyor. Pazar günü oynanacak kritik randevu öncesi Nevzat Demir Tesisleri’nde kuş uçurtulmuyor!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından taktiksel uygulamalarla sona erdi.