  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu Sayıştay raporunda ortaya çıktı! CHP’li başkana ihaleye fesat davası Adalet Bakanı Gürlek ilk toplantısını yaptı: “Reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz” Sahil güvenlikten direk öldürmeye teşebbüs! Yunan çarpmamış resmen katletmiş Dün TBMM bugün belediye meclisi… CHP’nin şirazesi iyice kaydı İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP’li Sapık Hasbi Dede görevinden uzaklaştırıldı Ahmed Şara’ya 5 suikast girişimi İsrail basınından çarpıcı analiz: Türkiye her yerde 28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı MSB’den flaş açıklamalar
Spor Kartal’da Başakşehir alarmı! Sergen Yalçın, sahaya indi, taktik provayı yaptı
Spor

Kartal’da Başakşehir alarmı! Sergen Yalçın, sahaya indi, taktik provayı yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kartal’da Başakşehir alarmı! Sergen Yalçın, sahaya indi, taktik provayı yaptı

Beşiktaş, Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Başakşehir deplasmanı için vites yükseltti! Siyah-beyazlılar, efsane hocası Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla RAMS Başakşehir maçının şifrelerini çözüyor. Pazar günü oynanacak kritik randevu öncesi Nevzat Demir Tesisleri’nde kuş uçurtulmuyor!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Pazar günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Red Bull Sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun "El Turco" Belgeseli Galası Gerçekleşti
Red Bull Sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun “El Turco” Belgeseli Galası Gerçekleşti

Spor

Red Bull Sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun “El Turco” Belgeseli Galası Gerçekleşti

Süper Lig'de 22. hafta başlıyor! Gözler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olacak
Süper Lig'de 22. hafta başlıyor! Gözler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olacak

Spor

Süper Lig'de 22. hafta başlıyor! Gözler Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde olacak

Son puanını duyunca şaşıracaksınız! Adana Demirspor Geri Vitese Taktı
Son puanını duyunca şaşıracaksınız! Adana Demirspor Geri Vitese Taktı

Spor

Son puanını duyunca şaşıracaksınız! Adana Demirspor Geri Vitese Taktı

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Spor

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlığını sürdürüyor
Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlığını sürdürüyor

Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlığını sürdürüyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23