Kartal’da “14 Mart Tıp Günü” töreni

14 Mart Tıp Günü dolasıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tören düzenlendi.

14 Mart Tıp Günü’nün 100. yılı dolaysıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 14 Mart Tıp Günü töreni gerçekleştirildi. Törene İstanbul Millet Vekili Serkan Bayram, İstanbul Vali Yardımcısı Necip Çakmak ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile tıp alanından birçok akademisyen katıldı. Tören İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Ardından protokol açılış konuşmaları Başhekim Prof. Dr. M. Kaan Kırali, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından yapıldı.

Daha sonra “Şifa Veren Ellere Vefa” sinevizyon izletişinin ardından “14 Mart Tıp Gününün 100. Yılı” paneli yapıldı. Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun moderatörlüğünde yapılan panele Prof. Dr. Cihangir Kaymaz ile Prof. Dr. Cevat Yakut da panelist olarak katıldı. Tören, oyuncu Şafak Sezer’in stand-up gösterisi ile son buldu.